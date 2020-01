Guter Service für die Wirtschaft

14 Serviceversprechen erfüllt: Das Gütesiegel wird verliehen, wenn die Verwaltung 14 Serviceversprechen einhält – überprüfbar und bundesweit vergleichbar durch messbare Größen, die einheitlich für jedes Mitglied der Gütegemeinschaft gelten. So muss eine Entscheidung über gewerbliche Bauvorhaben innerhalb von 40 Arbeitstagen gefällt sowie Auftragsrechnungen mittelständischer Unternehmen innerhalb von 15 Arbeitstagen bezahlt werden. Genehmigungen von Schwertransporten müssen rechtzeitig vor Transportbeginn erteilt, auf Beschwerden innerhalb von maximal drei Arbeitstagen reagiert werden. Unternehmeranfragen per E-Mail oder Telefon werden innerhalb eines Arbeitstages beantwortet. Diese festen Terminzusagen und Bearbeitungszeiten sorgen für finanzielle und zeitliche Planungssicherheit. Ein Verwaltungswegweiser für den Mittelstand enthält alle Kontaktdaten der Ansprechpartner für Themen wie Wirtschaftsförderung, Existenzgründung oder auch Genehmigung von Bauvorhaben. Dieser Wegweiser kann auf der Internetseite des Kreises heruntergeladen werden.

Regelmäßig neu auf dem Prüfstand: Der Kreis Paderborn ist als ausgezeichnete Verwaltungen verpflichtet, die Einhaltung der Serviceversprechen im Laufe des Jahres selbst zu kontrollieren. Darüber hinaus überprüft in regelmäßigen Abständen die TÜV Nord Cert GmbH im Kreis Paderborn als unabhängige Auditorin, ob alle Kriterien erfüllt wurden. Im April 2006 hatte sich die Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. mit Unterstützung und Förderung durch das NRW-Wirtschaftsministerium in Düsseldorf gegründet, um bundesweit einheitliche Gütekriterien für die Mittelstandsorientierung von Kommunen zu entwickeln. Sie vergibt das RAL Gütesiegel alle zwei Jahre an mittelstandorientierte Verwaltungen. 2007 wurde der Kreis Paderborn erstmals von der ausgezeichnet und bekam seitdem bei jeder Auszeichnungsrunde das Gütezeichen erneut verliehen.