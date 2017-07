Gute Resonanz beim Auftakt zu „Sport im Park“

Gütersloh. Beim Judo den Gegner durch die Luft wirbeln, beim Qi Gong den Alltagsdampf ablassen, beim Tischtennis Ball und Gegner scheuchen oder doch lieber beim Aerobic Muskeln und Gelenke wieder in Form bringen? Wer die Wahl hat, hat zuweilen eben auch die Qual. Zumindest wenn – so wie beim Sport im Park – gleich zehn verschiedene, kostenfrei nutzbare Sport-Schnupperangebote auf Bewegungsbegeisterte jedweden Alters warten.

Als sich am Mittwochnachmittag nach einer kleinen Eröffnungsfeier endlich die lange erwartete Startflagge senkte, waren 70 Teilnehmer bereit für den sportlichen Einsatz. Bürgermeister Henning Schulz lobte beim Start das generationsübergreifende Angebot. „Das Konzept von Sport im Park hat mich vom ersten Augenblick an überzeugt“, so Schulz. Im dritten Jahr in Folge verwandelt die aus dem Gütersloher Seniorenbeirat, Stadtsportverband, Kreissportbund sowie den Fachbereichen Familie, Soziales, Kultur und Sport der Stadt Gütersloh bestehende Arbeitsgemeinschaft „Siba“ (Sport im besten Alter) den idyllisch gelegenen Mohns Park in diesem Sommer in eine große Freiluft-Arena. Dank tatkräftiger Unterstützung von gleich sieben Sportvereinen aus dem gesamten Stadtgebiet wird unter dem Motto „Raus aus der Stube – Rein ins Grüne – viel Bewegungsspaß angeboten.

Bei diesem Angebot war es dann genau so, wie es sich die Organisatoren gewünscht hatten. Margret Eberl vom Kreissportbund Gütersloh: „Es geht um das Kommen und Mitmachen. Wenn die Leute nach 60 Minuten mit guter Laune und einem Lächeln auf den Lippen nach Hause gehen, haben wir alles richtig gemacht“.

Die weiteren Termine für „Sport im Park“ sind an den folgenden Samstagen (15.07., 22.07, 29.07) jeweils von 11 Uhr bis 12 Uhr. Die Angebote in der Woche finden immer Mittwochnachmittag (12.07., 19.07. sowie 26.07) von 17 bis 18 Uhr statt.