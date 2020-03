Gute Nachricht zum ersten Corona-Fall im Kreis Lippe

Kreis Lippe. Im Kreis Lippe gibt es insgesamt 55 bestätigte Coronafälle – damit sind acht weitere Infektionen bekannt. Für einen Coronafall gibt es dagegen Entwarnung – aktuell sind damit 54 Personen infiziert. „Positive Nachricht erreicht uns für den ersten Coronafall im Kreis Lippe, die Frau trägt den Virus nicht mehr in sich. Darüber freue ich mich sehr und wünsche auch den weiteren Erkannten eine schnelle Genesung. Trotzdem rechnen wir mit steigenden Fallzahlen, wir kommen jetzt in die Phase, dass neue Fälle dazukommen und auch Menschen die Infektion überstanden haben“, erklärt Landrat Dr. Axel Lehmann.

Am Samstag wurde von 150 Personen ein Abstrich genommen. Täglich erreichen das Gesundheitsamt Lippe Ergebnisse der Laboruntersuchungen. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat am Sonntag zum Betretungsverbot von Kindertagesbetreuungsangeboten und Betreuung von Kindern von Schlüsselpersonen ein Informationsschreiben verteilt – der Kreis Lippe hat dieses Schreiben auf seiner Webseite veröffentlicht.

Ein Hinweis zum Schulbusverkehr: Um sicherzustellen, dass die Schüler ihre Schulen am Montag und Dienstag erreichen können, bleibt der aktuelle Fahrplan zunächst bestehen.

Über das Verhalten bei Corona-Symptomen: Aktuelle Entwicklungen sowie bestätigte Informationen werden auf der Internetseite www.kreis-lippe.de im Newsticker auf der Startseite sowie direkt unter https://tinyurl.com/kreislippeticker veröffentlicht. Für Personen, die vermuten, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben und Rückkehrer aus Risikogebieten gilt, sich bei grippeartigen Symptomen zunächst telefonisch an den Hausarzt oder außerhalb der Sprechstunden an die 116117 zu wenden. Zudem hat das Gesundheitsamt Lippe eine Informationshotline unter 05231/62-1100 geschaltet. Die Akteure entscheiden über das weitere Vorgehen und auch, ob eine Vorsprache im Diagnosezentrum oder Einweisung in das Klinikum Lippe notwendig ist. Daher ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus von Besuchen oder telefonischen Anfragen an das Klinikum abzusehen.