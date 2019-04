Gute Fahrtechnik verhindert Stürze

Büren. Mit den Temperaturen steigt auch die Lust aufs Rad zu steigen. Die Radfüchse Büren bieten auch im Jahr 2019, neben den regelmäßigen Ausfahrten, wieder zahlreiche Möglichkeiten dem Radsport zu frönen. Los geht es am 27. + 28. April mit einer 2-Tages-Mountainbike-Tour zum Diemelsee und retour nach Büren.

Am 11. + 12. Mai findet in Zusammenarbeit mit der Fahrtechnikschule „rock my trail“ ein MTB Fahrtechnikkurs in Willingen statt. Hier sollen Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren die Möglichkeit erhalten, unter professioneller Anleitung, an ihrer Fahrtechnik zu feilen. Am zweiten Trainingstag können Erwachsene ihre Fähigkeiten auf dem MTB oder e-MTB verbessern. Eine gute Fahrtechnik schützt vor Stürzen! Insbesondere bei elektrisch unterstützten Mountainbikes werden die eigenen Fähigkeiten oft überschätzt, und das höhere Gewicht, sowie die höhere Geschwindigkeit der Räder unterschätzt. Desweitern werden Mountainbike begeisterte Kinder von 10 bis 16 Jahren 1x pro Monat mit auf Tour genommen. Dabei wird darauf geachtet, dass leistungsgerecht gefahren wird und jeder auf seine Kosten kommt.

Das Highlight des Jahres steht mit dem Bikecamp in Nauders vom 27. Juli bis zum 03. August an. Egal ob mit dem Rennrad oder dem Mountainbike; die Region rund um den Reschensee hat für alle Radsportbegeisterte einiges zu bieten! Im August können dann auch die Rennradler bei einer 2-Tagestour Richtung Winterberg zeigen, ob fleißig trainiert wurde. Bei allen Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkommen. Kinder können gerne bei einer der Touren reinschnuppern. Mehr Infos zu allen Touren und Angeboten gibt es unter: www.radfuchs.de oder joergsteinkemper@gmx.de oder 02951/938664