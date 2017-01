Gut gehen mit gesunden Füßen

Gütersloh . Es wird gesagt, dass die „Dinge besser gehen, wenn wir mehr gehen“. Dies ist jedoch leichter gesagt als getan: High Heels, falsches Schuhwerk oder auch anlagebedingte oder erworbene knöcherne Fehlstellungen und Überlastungen der Bänder, der Sehnen und Fußgelenke können schmerzhafte Auswirkungen haben. Dr. Andreas Elsner, Sektionsleiter für Fußchirurgie und Sportmedizin in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, markiert mit seinem Vortrag zum Thema „Gesunder Fuß“ am Montag, 30. Januar, um 19 Uhr im Neubau-Saal des Klinikum Gütersloh (Reckenberger Straße 19) den Startpunkt der beliebten Veranstaltungsreihe „Gesund in GT“ für 2017.

Der Fußspezialist Dr. Elsner wird in seinem Vortrag über Diagnostik und Behandlungsoptionen von Fußproblemen wie Hallux valgus, Hammerzehe, Fersensporn und Problemen der Achillessehne informieren. Er erläutert, wie es zu Veränderungen wie dem Plattfuß kommen kann und welche operativen wie auch konservativen Behandlungsverfahren es gibt.

Die seit 2011 sehr erfolgreiche und seit 2013 in Kooperation mit der AOK NORDWEST durchgeführte medizinische Vortragsreihe „Gesund in GT“ setzt sich bis Ende 2017 mit insgesamt 23 Veranstaltungen fort. Das bewährte Vortragsprogramm in Gütersloh wird in diesem Jahr erstmals durch Vorträge in weiteren Gemeinden und Städten im Kreis – nämlich in Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Harsewinkel und Herzebrock-Clarholz – ergänzt. Eine Anmeldung für die kostenlosen Veranstaltungen ist nicht erforderlich.

„Die positive Resonanz zeigt uns, dass der Bedarf an medizinischer Aufklärung in der Bevölkerung groß ist. Wir freuen uns deshalb, in diesem Jahr auch Vorträge über die Grenzen von Gütersloh hinaus in weiteren Städten und Gemeinden im Kreisgebiet anbieten zu können“, sagen Klinikum-Geschäftsführerin Maud Beste und Frank-Olaf Kassau, Regionaldirektor der AOK Bielefeld-Gütersloh.

Weitere Informationen zu den Vortragsthemen, den genauen Veranstaltungsorten und Terminen gibt es im Internet unter www.klinikum-guetersloh.de.

Gesund ins Jahr 2017 (von links): Sektionsleiter Dr. Andreas Elsner, Geschäftsführerin Maud Beste und Frank-Olaf Kassau (Regionaldirektor der AOK Bielefeld-Gütersloh) und kündigen das neue Veranstaltungsprogramm des Klinikum Gütersloh an.