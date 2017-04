Gütesiegel zeichnet wanderfreundliche Unterkünfte aus

Bielefeld. Das Haus Neuland in Bielefeld-Sennestadt darf sich auch weiterhin „Qualitätsbetrieb der Hermannshöhen“ nennen. Mit diesem Gütesiegel werden besonders wanderfreundliche Unterkünfte entlang des Hermanns- und Eggeweges ausgezeichnet. Die Rezertifizierung durch den Teutoburger Wald Tourismus (Ostwestfalen Lippe GmbH) wurde jetzt erfolgreich abgeschlossen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt für drei weitere Jahre ‚Qualitätsbetrieb der Hermannshöhen‘ sind. Wanderer sind in unserem Haus und in unserer ‚Hermanns Küche‘ immer herzlich willkommen – ob zum Übernachten, Essen oder Rasten“, sagt Katja Timmermeister, Leiterin des Belegungsmanagements im Haus Neuland. Das Seminar- und Tagungshaus mit angeschlossenem Hotel liegt direkt am Teutoburger Wald. Vor der Tür beginnt und endet der Neuland-Wanderweg, der stellenweise parallel zum Hermannsweg verläuft. So finden auch Wanderer von weiter her den Weg zur Unterkunft ganz leicht.

Im Frühjahr 2014 hat das Haus Neuland das Zertifizierungsverfahren der Hermannshöhen erfolgreich durchlaufen und ist seitdem einer von gut zwei Dutzend Qualitätsbetrieben. Zu den Kriterien für die Vergabe des Gütesiegels gehören beispielsweise eine wanderfreundliche Lage, ein großes Angebot an regionalen Speisen, Säuberungs- und Trocknungsmöglichkeiten für Schuhe und Kleidung sowie orts- und wanderkundige Mitarbeiter. Erarbeitet wurden die Kriterien vom Teutoburger Wald Tourismus, dem Deutschen Wanderverband und dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga.

„Die Qualitätserwartungen der zumeist erfahrenen Wandergäste sind hoch. Deshalb haben wir vor gut zehn Jahren das Gütesiegel eingeführt, um besonders geeignete Unterkünfte empfehlen zu können“, sagt Ina Bohlken, Projektleiterin der Hermannshöhen, die die Rezertifizierung vorgenommen hat. „Als einer der 16 attraktivsten Fernwanderwege in Deutschland, der TopTrails of Germany, sind die Hermannshöhen stark frequentiert.“