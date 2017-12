Gütersloher Weihnachtsmarktprogramm vom 4.-10.12.2017

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes

Montags bis freitags 11 bis 21 Uhr

Samstags 11 bis 22 Uhr

Sonntags 14 bis 21 Uhr

Montag, 4. Dezember

15 Uhr Puppenspieler

18 Uhr Spielmannszug Blau-Weiß Avenwedde

Seit Jahrzehnten begeistern die Geschichten von Kasper und der Großmutter kleine und große Kinder auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt. Die Puppen nehmen bis Weihnachten jeweils montags und mittwochs um 15 und 16 Uhr das Publikum mit auf eine Reise ins Märchenland, wo der Kasper auch diesmal zahlreiche Abenteuer zu bestehen hat.

Am Montag, dem 4. Dezember ist der Spielmannszug Blau-Weiß Avenwedde um 18 Uhr auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt zu Gast. Nicht nur die musikalische Ausbildung steht beim Spielmannszug im Vordergrund, sondern auch die gemeinsamen Aktivitäten des Vereins bei Ausflügen, Lebkuchenbacken in der Adventszeit, Schlittschuhlaufen oder Kegeln. Der Kalender mit den vielen Auftritten zeigt, dass das Konzept funktioniert und die Freude am Musizieren zusammen mit Freunden sehr erfolgreich ist.

Dienstag, 5. Dezember

15 Uhr Drehorgelspieler

18 Uhr Spielmannszug Löschzug Avenwedde

Mit seinen Melodien und dem unnachahmlichen Klang der Drehorgel begeistert Friedhelm Hombeck nicht nur seine Zuhörer in Deutschland, sondern auch in Holland und Frankreich. Dienstags um 15 Uhr zeigt er, wie man auf der Drehorgel bekannte Songs und Schlager interpretiert. Dabei dürfen natürlich auch Weihnachtslieder nicht fehlen. Wer sich traut, darf sein Können am Musikinstrument auch vor Ort auf dem Weihnachtsmarkt selbst testen. Ein ganz außergewöhnlicher Musiker, der mit viel Herzblut und Spaß das fast vergessene Instrument wieder erklingen lässt.

Jung und alt musizieren hier gemeinsam. Seit 1922 musiziert der Spielmannszug „Löschzug Avenwedde“ in klassisch erweiterter Besetzung mit Querflöten, Schlagzeug und Percussion. Die Musiker haben 50 verschiedene Weihnachtstitel im Repertoire, von denen sie am Dienstag, dem 5. Dezember um 18 Uhr einige auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt anstimmen werden.

Mittwoch, 6. Dezember

17 Uhr Nikolaus

19 Uhr Big Band des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums

Am Nikolaustag, dem 6. Dezember, ist der gute Mann mit dem Rauschebart zwar viel unterwegs, aber für die kleinen Gütersloher nimmt er sich um 17 Uhr gerne Zeit. Denn „So viele liebe Kinder gibt es nur hier!“ verriet er der Gütersloh Marketing GmbH. Dass die Kinder nicht nur lieb sind, sondern auch Gedichte aufsagen und Weihnachtslieder singen können, zeigen sie auf der Bühne. Hier hat dank der Unterstützung vom Nikolaus das Lampenfieber keine Chance.

Ab 19 Uhr spielen die 20 Schüler der Big Band des ESG alles von Jazz bis Rock. Die Big Band des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums, die seit 1992 besteht, präsentiert die unterschiedlichsten Musikstücke von Jazz bis Rock. Der Leiter, Dennis Rödiger, motiviert die Gruppen zu hoher musikalischer Professionalität mit echtem Big Band Sound.

Donnerstag, 7. Dezember

15 Uhr Märchenbühne

18.30 Uhr Shanty Chor „Die Luttermöwen“

Viele bekannte und unbekannte Märchen der Brüder Grimm sowie Märchen aus aller Welt, werden bei der Märchenbühne jeweils donnerstags am 7., 14., 21. und 28. Dezember um 15 Uhr zu Gehör gebracht. Märchen sind bei Kindern beliebt, denn sie schaffen es spielerisch, die Kreativität und Konzentration zu stärken – und das mit viel Weisheit und Humor.

Als gemischte Gruppe hat der Shanty Chor „Die Luttermöwen“ in dieser „Männer-Domäne“ eine ungewöhnliche Zusammensetzung. Das Hauptanliegen des Chores ist das Verbreiten des nordischen Liedes im Binnenland und natürlich das gesellige Beisammensein. Bei vielen Auftritten begeistern „Die Luttermöwen“ ihre Zuhörer mit Musik, Spaß und guter Laune. Am Donnerstag, dem 7. Dezember um 18.30 Uhr sind sie auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt zu hören.

Freitag, 8. Dezember

16 Uhr Kinderchor „Belfana“

18 Uhr Akustik Street Band Scheel

Für den Kinderchor „Belfana“ haben sich Menschen zusammengeschlossen, die sich sowohl beruflich als auch privat sozial engagieren und Integration im doppelten Sinne verwirklichen. Sie setzen sich für Kinder und Jugendliche aller Nationalitäten ein, die behindert oder von Behinderung bedroht sind. „Belfana“ steht dabei für „die gute Fee“, die im Herzen jedes Menschen wohnt und deren Melodie erklingt, wenn man Gutes tut. Der Auftritt auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt am Freitag, dem 8. Dezember um 16 Uhr ist auch eine Herzensangelegenheit für Chorleiterin Sibille Focke.

Am Abend um 18 Uhr begeistern „Scheel“ mit ausgefeiltem dreistimmigen Satzgesang und virtuosen Gitarreneinlagen ihre Zuhörer. In ihren reinen Akustik-Adaptionen bekannter Pop- und Rocksongs verzichten sie auf jeglichen elektronischen Schnickschnack und schaffen es mit vollem körperlichem und stimmlichem Einsatz das Publikum vom Hocker zu reißen. „Scheel” bietet ist Akustik-Pop der gehobenen Klasse, mit wunderschönen Stimmen, jeder Menge Groove und mitreißenden Gitarrensoli.

Samstag, 9. Dezember

14 Uhr Paketbus der Stadtwerke Gütersloh

15 Uhr Kinder-Mitmachkonzert mit Karin Meier

20 Uhr „Touch of Sound“

In der Adventszeit bieten die Stadtwerke Gütersloh samstags von 14 bis 19 Uhr wieder einen praktischen Service an: Im „Paketbus“ neben der City Wache am Berliner Platz können Einkäufe und Geschenke „geparkt“ und der Bummel durch die Innenstadt und über den Weihnachtsmarkt komfortabel fortgesetzt werden.

Beim Mitmachprogramm „Wenn der Weihnachtsmann die Brille putzt“ fordert Karin Meier am Samstag, dem 9. Dezember um 15 Uhr die kleinen Zuschauer auf, selbst aktiv zu werden: Sei es am Mikrofon oder mit Rasseln und Schellenkränzen. Seit 20 Jahren schreibt sie Geschichten und Mitmachlieder für Kinder und hat bereits zahlreiche Tonträger veröffentlicht. Beim gemeinsamen Musizieren hat hier schon manches Kind entdeckt, was in ihm steckt.

Um 20 Uhr sind die Erwachsenen zum Tanzen und Mitsingen beim Auftritt des Akustik-Trios „Touch of Sound“ eingeladen. Rock, Blues, Pop, Reggae und Balladen – mal anders vorgetragen – lassen die Zuhörer in Erinnerungen schwelgen oder in entspannter „Lagerfeueratmosphäre“ ein paar Drinks genießen.

Sonntag, 10. Dezember

15 Uhr Zauberkünstler Tim Doppmeier

16.30 Uhr Symphonisches Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr

Tim Doppmeier wurde vor mehreren Jahren in den magischen Zirkel aufgenommen und bezaubert sein Publikum mit unterschiedlichsten Tricks. Dabei bleibt er stets gelassen und bringt das Publikum mit viel Phantasie zum Staunen. Wer sich von Tim verzaubern lassen will, kommt am Sonntag, dem 10. Dezember um 15 Uhr und am Freitag, dem 29. Dezember um 16 Uhr zum Gütersloher Weihnachtsmarkt.

Das Symphonische Blasorchester der Feuerwehr Gütersloh ist ab 16.30 Uhr auf der Bühne zu sehen. Das Repertoire reicht von traditioneller Blasmusik über klassische Werke in Bearbeitungen für Blasorchester bis hin zu Unterhaltungsmusik.

Bilder: ©Gütersloher Marketing