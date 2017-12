Gütersloher Weihnachtsmarktprogramm vom 27.12. – 30.12.2017

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes

Sonntag, 24.12. bis Montag, 26. 12. geschlossen

Mittwochs bis freitags 11 bis 21 Uhr

Samstags 11 bis 22 Uhr

Mittwoch, 27. Dezember

15 Uhr Puppenspieler

18 Uhr Kottenbläser

Seit Jahrzehnten begeistern die Geschichten von Kasper und der Großmutter kleine und große Kinder auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt. Die Puppen nehmen bis Weihnachten jeweils montags und mittwochs um 15 und 16 Uhr das Publikum mit auf eine Reise ins Märchenland, wo der Kasper auch diesmal zahlreiche Abenteuer zu bestehen hat.

Eigentlich gingen sie vor mehr als 20 Jahren nur zusammen kegeln, dann entdeckten sie ihre gemeinsame Liebe zur Musik und gründeten die „Kottenbläser.“ Im Laufe der Jahre kamen einige Musiker dazu und heute sorgt die mehr als 20-köpfige Truppe unter Leitung von Olga Beking und Engelbert Wallek auf Stadtfesten und Märkten für tolle Stimmung. Sie treten am Mittwoch, dem 27. Dezember um 18 Uhr auf der Bühne des Gütersloher Weihnachtsmarktes auf.

Donnerstag, 28. Dezember

15 Uhr Märchenbühne

18 Uhr Duo Christina B.

Viele bekannte und unbekannte Märchen der Brüder Grimm sowie Märchen aus aller Welt, werden bei der Märchenbühne jeweils donnerstags um 15 Uhr zu Gehör gebracht. Märchen sind bei Kindern beliebt, denn sie schaffen es spielerisch, die Kreativität und Konzentration zu stärken – und das mit viel Weisheit und Humor.

Christina B. – Das sind Christina Busche und Gitarrist Ron Miller. Sie bringen die bekannten Radiotitel der 80er und 90er Jahre als Jazzversionen auf die Bühne und schaffen es, dass sich Klassiker wie „I’m so exited“ von den Pointer Sisters oder „Alles nur geklaut“ von den Prinzen ganz neu anhören. Das Duo begeisterte bereits in der Kleinkunstreihe Marienfeld das Publikum. Die in Rietberg geborene Sängerin ist in vielen Genres zuhause und verfügt über vielfältige Erfahrungen aus verschiedenen Formationen. Auch klassisch im Chor ausgebildet, gewann sie bereits in jungen Jahren einen Talentwettbewerb in OWL. Nach einer Zeit in Hamburg, Aachen und Spanien lebt sie nun in Bielefeld. Auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt bringen sie am Donnerstag, dem 28. Dezember von 18 bis 19 Uhr ihre verjazzten Pophits zu Gehör.

Freitag, 29. Dezember

16 Uhr Zauberkünstler Tim Doppmeier

18 Uhr „The Rocketeers“

Tim Doppmeier wurde vor mehreren Jahren in den magischen Zirkel aufgenommen und bezaubert sein Publikum mit unterschiedlichsten Tricks. Dabei bleibt er stets gelassen und bringt das Publikum mit viel Phantasie zum Staunen. Wer sich von Tim verzaubern lassen will, kommt am Sonntag, dem 10. Dezember um 15 Uhr und am Freitag, dem 29. Dezember um 16 Uhr zum Gütersloher Weihnachtsmarkt.

Am Freitag, dem 29. Dezember bringen „The Rocketeers“ von 18 bis 20 Uhr den Rock’n Roll auf den Weihnachtsmarkt. Mit mehrstimmigen Gesang, Akustik- Gitarren, Kontrabass und Drums, wird den Songs der guten alten Zeit neues Leben eingehaucht. Und sollte das Publikum es wünschen, wird auch schon mal ein aktueller Song oder Schlager in bestem Rock´n´ Roll Stil „eingeschoben“. Und dies alles „wie damals“ ohne Verstärker, Mikrofon und sonstiger komplizierter Licht- u. Tontechnik.

Samstag, 30. Dezember

16 Uhr „Herr Müller und seine Gitarre“

20 Uhr WohnzimmerSoul

„Stofftierküsserei unterm Mistelzweig“ lautet der Titel des Winterprogramms des Kasseler Kinderliedermachers „Herr Müller und seine Gitarre“. Im gleichnamigen Song werden rund 200 Lieblingsstofftiere der kleinen Herr Müller-Fans geküsst und sofort wird klar, dass es auf der Bühne lustig zugehen wird. Danach wird erklärt, wie ein Känguru Weihnachten feiert, dass es in diesem Jahr endlich einmal klappen soll, den Weihnachtsschlitten samt Weihnachtsmann zu sehen und wer welche die Lieblingsplätzchen hat. „Herr Müller“ präsentiert Weihnachtliches für die Ohren von großen und kleinen Menschen am Samstag, dem 30. Dezember um 16 Uhr auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt.

Auch in diesem Jahr beschließt „WohnzimmerSoul“ den Gütersloher Weihnachtsmarkt. Angefangen hat alles mit einem kleinen Ständchen und dem Gefühl, dass daraus doch eigentlich noch mehr werden könnte. Wurde es auch: „WohnzimmerSoul“ war geboren. Die Bandmitglieder, allesamt erfahrene Live-Musiker, kleiden Hits in ein neues Gewand, reduziert auf ein Minimum an Instrumenten. Immer überraschend, immer ein bisschen anders um 20 Uhr am letzten Weihnachtsmarkttag auf der Bühne zu hören.

Fotos: ©Gütersloher Marketing