Gütersloher Weihnachtsmarkt vom 11. – 17.12.2017

Das Programm zum Gütersloher Weihnachtsmarkt vom 11. Dezember bis zum 17. Dezember 2017

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes

Montags bis freitags 11 bis 21 Uhr

Samstags 11 bis 22 Uhr

Sonntags 14 bis 21 Uhr

Mit seinen Melodien und dem unnachahmlichen Klang der Drehorgel begeistert Friedhelm Hombeck nicht nur seine Zuhörer in Deutschland, sondern auch in Holland und Frankreich. Dienstags um 15 Uhr zeigt er, wie man auf der Drehorgel bekannte Songs und Schlager interpretiert. Dabei dürfen natürlich auch Weihnachtslieder nicht fehlen. Wer sich traut, darf sein Können am Musikinstrument auch vor Ort auf dem Weihnachtsmarkt selbst testen. Ein ganz außergewöhnlicher Musiker, der mit viel Herzblut und Spaß das fast vergessene Instrument wieder erklingen lässt.

In fast allen Gütersloher Stadtteilen treffen sich an den Adventssonntagen ambitionierte Frühaufsteher, um eine alte Gütersloher Tradition zu pflegen: Dann sind die Adventssänger wieder unterwegs. Am ersten Advent erklingt „Wie soll ich dich empfangen“, am zweiten Advent „Macht hoch die Tür“, am dritten Advent „Mit Ernst oh Menschenkinder“ und am vierten Advent „Dein König kommt, oh Zion“. Unter der Leitung von Mitorganisator Helmut Flöttmann führt das Adventssängertreffen am Mittwoch, dem 13. Dezember um 18 Uhr auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt alle Adventssänger zusammen.15 Uhr Märchenbühne18.30 Uhr Shanty-Chor „Die Emsmöwen“

Viele bekannte und unbekannte Märchen der Brüder Grimm sowie Märchen aus aller Welt, werden bei der Märchenbühne jeweils donnerstags um 15 Uhr zu Gehör gebracht. Märchen sind bei Kindern beliebt, denn sie schaffen es spielerisch, die Kreativität und Konzentration zu stärken – und das mit viel Weisheit und Humor.

Die Förderung und Erhaltung seemännischen Liedgutes und maritimer Musik steht seit mehr als 25 Jahren an erster Stelle für den Shanty-Chor „Die Emsmöwen“. Der Chor verfügt über ein Repertoire von mehr als 200 Titeln, von denen ungefähr ein Drittel ständig im Übungsprogramm gepflegt wird. Die 45 aktiven Sänger zaubern am Donnerstag, dem 14. Dezember von 18.30 bis 20.30 Uhr als gemischtes Musikensemble maritimes Flair auf den Gütersloher Weihnachtsmarkt.

Freitag, 15. Dezember

16 Uhr Kinderchor St. Pankratius

18 Uhr Rudelsingen

Im Kinderchor St. Pankratius beginnen Kinder mit der ersten musikalischen Stimmausbildung, die das Kennenlernen der Notenschrift, das Singen nach Noten und sprachliche sowie stimmtechnische Schulung umfasst. Neben dieser systematischen musikalischen Ausbildung kommt aber auch der Spaß nicht zu kurz, wie z.B. beim Probenwochenende auf der Burg Sternberg. Um 16 Uhr zeigen die kleinen Stars auf der Weihnachtsmarkt-Bühne zusammen mit Kantor Andreas Mattes ihr Können.

Um 18 Uhr sind die Erwachsenen aufgefordert mitzusingen, denn dann haut Tobias Sudhoff auf der Bühne in die Tasten. Beim „Rudelsingen“ treffen sich Menschen jeden Alters in lockerer Atmosphäre zum gemeinsamen Singen. Live begleitet von Tobias Sudhoff und Gereon Homann, zwei Top-Musikern, die das Publikum zu Höchstleistungen

motivieren. Der Text wird per Beamer auf die Leinwand gebracht und los geht’s: Einfach pure Freude am Singen.

Samstag, 16. Dezember

14 Uhr Paketbus der Stadtwerke Gütersloh

12 Uhr Weihnachts-Verlosung

20.15 Uhr „Big Mike & Double Dynamite“

In der Adventszeit bieten die Stadtwerke Gütersloh samstags von 14 bis 19 Uhr wieder einen praktischen Service an: Im „Paketbus“ neben der City Wache am Berliner Platz können Einkäufe und Geschenke „geparkt“ und der Bummel durch die Innenstadt und über den Weihnachtsmarkt komfortabel fortgesetzt werden.

Auch in diesem Jahr startet der Verein ToyRun4Kids e.V. mit Unterstützung der Werbegemeinschaft Gütersloh e.V. eine große Verlosung. Jeder Besucher des Gütersloher Weihnachtsmarktes kann am Samstag, dem 16. Dezember ab 12 Uhr Lose für 1,- € kaufen und tolle Preise gewinnen. Wer 10 Nieten gesammelt hat, kann diese für einen leckeren Trostpreis eintauschen. Der Erlös aus der Verlosung fließt direkt in ein gemeinnütziges Projekt von ToyRun4Kids. Die große Abschlussverlosung der Preise ist um 17 Uhr.

Um 20.15 Uhr treten „Big Mike & Double Dynamite“ auf mit einer Mischung aus Delta Blues und Rockabilly, die sie mit den unpassendsten Einflüssen zwischen Polka, Soul und Country zu einer neuen Rock’n’Roll-Mixtur verschmelzen: Bluesbilly. Hier vereint sich das Beste aus dem Blues mit dem Besten aus dem Rockabilly vereint und es entsteht eine brisante und explosive Mischung.

Sonntag, 17. Dezember

15 Uhr Kinder-Mitmachkonzert mit Christian Hüser

16.30 Uhr Musikverein Avenwedde



Seit Jahren ist Christian Hüser Garant für gelungene Feste, bei denen Mitmachen und Mitsingen ganz groß geschrieben werden. Die Freude in den Kinderaugen ist seine Motivation und das Lächeln auf den Gesichtern der Eltern spornt ihn immer wieder an, neue Lieder für Kinder zu schreiben. So ist Christian Hüser auf mittlerweile über 200 Live-Auftritten in Deutschland und dem deutschsprachigem Ausland unterwegs. Hier animiert er nicht nur Kinder zum Singen, Tanzen und Mitmachen, sondern auch Eltern, Oma, Opa, Hund und Katze. Christian Hüser steht für Spaß und gute Laune und freut sich über jeden Besucher am Sonntag, dem 17. Dezember um 15 Uhr auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt.

Um 16.30 Uhr beginnt der Musikverein Avenwedde seinen Auftritt. Zwar hatte das Orchester schon sein 100-jähriges Vereinsjubiläum, dennoch gehören die Musiker mit einem Durchschnittsalter von ca. 32 Jahren nicht zum alten Eisen.

Fotos: ©Gütersloher Marketing GmbH