Gütersloher Weihnachtsmarkt beginnt am 24. November

Gütersloh. Alle Jahre wieder wird es weihnachtlich mitten in der Gütersloher Innenstadt. Dann verwandelt die Gütersloh Marketing GmbH (gtm) im Auftrag der Werbegemeinschaft Gütersloh den Benen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt und 37 Tage lang liegt der Duft von Zimt, Vanille und Lebkuchen, aber auch deftigen Leckereien in der Luft.

In weihnachtlich geschmückter Umgebung öffnen von Donnerstag, dem 24. November bis Freitag, dem 30. Dezember, die Händler ihre liebevoll geschmückten Hütten und Stände. Zum vielfältigen Angebot zählen Papiersterne, Echtwachskerzen, Herrnhuter Sterne oder Windlichter. Optischer Mittelpunkt und beliebtes Fotomotiv ist der große Weihnachtsbaum an der Kreismusikschule, der in diesem Jahr in den Farben der Stadtwerke Gütersloh geschmückt ist, die erneut dafür gesorgt haben, dass der Gütersloher Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr das Prädikat „klimaneutral“ erhielt und die Veranstaltung als Sponsor für den Ausbau des Lichterschmucks schon seit vielen Jahren unterstützen.

Ein weiteres, nicht nur optisches Highlight ist die Weihnachtspyramide. Die zwölf Meter hohe Pyramide hat mit großen Figuren, wie einem Nussknacker, typisches Weihnachtsdekor und im Erdgeschoss einen Ausschank von Feuerzangenbowle aus dem traditionellen Kupferkessel.

Die „Kunsthandwerkerhütte“ und die „Vereinshütte“ gehören seit neun Jahren zu beliebten Anlaufpunkten des Weihnachtsmarktes. Wer nach individuellen Weihnachtsgeschenken sucht, wird hier sicherlich fündig. Acht Kunsthandwerker, die sich alle paar Tage abwechseln, bieten liebevoll gefertigte Einzelstücke an. In der Vereinshütte basteln und backen 20 verschiedene Gütersloher Vereine für einen guten Zweck.

Mit den vielen Leckereien ist der Weihnachtsmarkt komplett. Für Liebhaber deftiger Spezialitäten gibt es wieder Bratwurst, Schwenkbraten oder Backkartoffeln. Dazu gibt es in diesem Jahr Flammlachs und Glögg. Naschkatzen sind an den Ständen mit Paradiesäpfeln, gebrannten Mandeln oder Lebkuchen genau richtig.

Gemeinsam mit den Händlern, Gastwirten und Dienstleistern schmückt die gtm in mehreren Tagen den Berliner Platz. Dabei kommen über hundert Tannenbäume und mehrere Kilometer Lichterketten zum Einsatz, die den Treffpunkt der Besucher in der Weihnachtszeit stimmungsvoll beleuchten.

Beim abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit lokalen und regionalen Künstlern auf der großen Weihnachtsmarktbühne schmecken Glühwein und die diversen kulinarischen Schmankerl nochmal so gut.

Bühnenprogramm aus Gütsel

Bürgermeister Henning Schulz eröffnet gemeinsam mit Gabriele Conert aus dem Vorstand der Werbegemeinschaft Gütersloh am Donnerstag, dem 24. November, um 16.30 Uhr den Gütersloher Weihnachtsmarkt auf der weihnachtlich geschmückten Bühne. Mehr als 40 verschiedene Künstler und Gruppen unterschiedlicher Musikrichtungen und -stile treten hier während des Weihnachtsmarktes auf. Für die Gütsler Gruppen ist der Auftritt auf „ihrem Weihnachtsmarkt“ eine schöne Pflicht. Doch auch die Künstler mit einer weiteren Anreise sind von Gütersloh, dem stimmungsvollen Markt und dem Publikum begeistert.

Die kleinen Besucher sind herzlich eingeladen, montags und mittwochs an der Weihnachtsmarkt-Bühne den Kasperle bei seinen Abenteuern zu begleiten oder donnerstags den schönsten Märchen der „Brüder Grimm“ zu lauschen. Samstags und sonntags wird den Kindern ein vielfältiges Programm mit Singen, Tanzen, Rätseln und Zaubern geboten. Mitmachen ist dabei nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht.

An allen Samstagen bis Weihnachten können die Besucher ihre Einkaufstüten wieder am Paketbus der Stadtwerke Gütersloh neben der City Wache zur Aufbewahrung abgeben, um dann ganz entspannt auf dem Weihnachtsmarkt zu flanieren.

Öffnungszeiten des Gütersloher Weihnachtsmarktes vom 24. November bis 30. Dezember:

Montags bis freitags 11 bis 21 Uhr

Samstags 11 bis 22 Uhr

Sonntags 14 bis 21 Uhr

24. Dezember: 10 bis 13 Uhr

Foto: Kinderchor Belfana © Gütersloh Marketing GmbH