Gütersloher Stadthonig wieder bei der Gütersloh Marketing GmbH erhältlich

Gütersloh. Der Gütersloher Stadthonig geht in die dritte Runde: Nach zwei erfolgreichen Jahren ist das honigsüße Mitbringsel mit temperaturbedingter Verspätung auch dieses Jahr wieder im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH eingetroffen.

Hier kann er ab jetzt zum Preis von 8,50 Euro erworben werden. Der von den Hobby – Imkern Daphne und Bastian Seehaus hergestellte Honig, der nun auch die BIO – Zertifizierung erhalten hat, stammt aus eigener Ernte. Die Bienenstöcke befinden sich in der Nähe des Wapelbades sowie in der Gärtnerei „Vier Jahreszeiten“. Während 2018 der hohe Anteil an Robinie den Honig goldig färbte, bestimmt dieses Jahr die Lindenblüte seine helle Farbe und fein cremige Konsistenz. Die schönen Etiketten der Gläser ziert die Gütersloher Skyline in Honiggelb. So ist der Stadthonig ein wunderbares Mitbringsel zu jedem Anlass – oder auch ein stilvoller Blickfang auf dem heimischen Frühstückstisch. Auch diese n Sommer wird der beliebte Stadthonig sicher wieder schnell ausverkauftsein, denn die Stückzahl ist begrenzt