Gütersloher Frauenchor trainiert in Vlotho

Gütersloh. „Enough Is Enough“ – genug ist genug – heißt einer der Songs, die Chorcoach Rainer Stemmermann kürzlich mit dem Internationalen Frauenchor in Vlotho einstudiert hat. Neben dem Kennenlernen neuer Songs standen an dem Wochenende Rhythmusübungen sowie Feinschliff an Titeln des Chorrepertoires auf dem Programm. Am Ende waren sich alle einig: Genug ist noch lange nicht genug. Es gibt noch viel zu tun, zu lernen und zu singen!

Die Beteiligten kennen sich bereits von früheren Trainings: Inge Trame, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gütersloh und Initiatorin des Internationalen Frauenchors, Chorleiterin Gudrun Elpert-Resch und Chorpianistin Ulrike Salzwedel haben sich und ihren Chor gut auf den Wochenendworkshop mit Rainer Stemmermann vorbereitet und Fragen gesammelt, die der Duisburger Chorprofi beantworten soll: Wie kann man besonders kniffelige Passagen einüben? Wie kann man das Dirigat weiter verfeinern? Wie kann man die Sängerinnen in rhythmisch komplexeren Passagen am Klavier besser unterstützen? Aber zunächst geht es ans Einsingen: Mit dem österreichischem „Haderlump“ lernen die Sängerinnen eine Übung kennen, in der sie ein stufenförmiges Höhentraining absolvieren – besonders spannend für die Sopranistinnen. Es folgen die sogenannten Lipprolls und weitere Stretching-Übungen für die Stimme. „Nicht übertreiben“, mahnt Stemmermann, „es muss sich immer noch gut anfühlen“. Die Stimme solle schließlich trainiert, aber nicht überlastet werden.

Einer der Höhepunkte ist die Arbeit an „Enough Is Enough“, denn der Chor hatte sich einen echten Frauenpower-Song gewünscht. Natürlich kennen alle das Original von Donna Summer und Barbara Streisand, und erst vor kurzem hat Rainer Stemmermann das Stück mit der DC VoiceBand, seinem Dinslakener Frauenchor, aufgenommen und zusammen mit weiteren neuen Arrangements auf der CD „Let Go“ veröffentlicht. Nun lauschen die Gütersloher Sängerinnen gespannt auf die Umsetzung von Stemmermanns Chorversion und lassen sich für die eigene Probenarbeit inspirieren. Den Chorcoach freut es: „Das ist natürlich das, was ich mir wünsche: dass man so eine CD nicht nur für die gute Laune beim Autofahren hört, sondern auch als Klangmaterial nutzt, um im eigenen Chor davon zu profitieren.

Als der Workshop sich schließlich dem Ende zuneigt, sind sich alle einig: Dieses Wochenende soll nicht das letzte gewesen sein. Die strahlenden Gesichter sprechen für sich. Bei aller Anstrengung, die ein so intensives Training mit sich bringt, sind die Erfolge doch eine große Motivation, sich um eine Fortsetzung zu bemühen. Der Dank der Sängerinnen geht daher nicht nur an den Chorleiter und die Organisatorinnen, sondern auch an die Sparda-Bank Hannover-Stiftung, die das Chorprojekt unterstützt hat.

Foto: © Stadt Gütersloh