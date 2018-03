Das Dungeon – Erlebnis in Hamburg

Gütersloh. Es gibt noch einige freie Plätze für ein „gruseliges“ Erlebnis im Dungeon in Hamburg. Im Rahmen der Osterferienspiele geht es am Dienstag, 27. März, mit dem Bus nach Hamburg. Nach der Besichtigung gibt es die Chance in Gruppen durch Hamburg zu schlendern. Anmeldungen sind möglich bei Nadine Becker-Kleinemas von der Stadt Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 82 3333.