Gütersloh. Gütersloh ver/liebt sich auch in diesem Frühjahr und setzt wie schon in den letzten Jahren, am 17. Mai dem internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie, ein klares Statement für Vielfalt, denn: „Liebe ist Liebe – egal ob lesbisch, hetero, bi, schwul, trans*oder inter*.

Aus diesem Anlass gibt es auch in diesem Jahr ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm rund um den 17. Mai, an dem sich zum ersten Mal verschiedene Gruppierungen und Institutionen beteiligen. Während der Aktionstage werden am Gütersloh Rathaus Regenbogenfahnen wehen.

Unter dem Motto „Gütersloh ver/liebt sich“ haben der Arbeitskreis Jungenarbeit Kreis Gütersloh, die AWO Sexualpädagogik und Aidsprävention, die BEFAH – Elterngruppe OWL – Eltern homosexueller Töchter und Söhne, die Frauenberatungsstelle Frauen für Frauen e.V, dem GetInn – Treffpunkt für junge Schwule, Lesben und Freunde -, die Gruppe „Gütersloh verliebt sich“ und die pro familia Gütersloh mit der Unterstützung der Gleichstellungsstelle für Frau und Mann der Stadt Gütersloh sowie der städtischen Öffentlichkeitsarbeit zusammengeschlossen und ein vielseitiges und abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. So können sich alle Bürgerinnen und Bürger informieren, neue Kontakte knüpfen und ein Zeichen für die Akzeptanz der Vielfalt in der Stadt Gütersloh setzen.

Hintergrund: Internationaler Tag gegen Homophobie

Vor gerade einmal 27 Jahren, am 17. Mai 1990, strich die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste der psychischen Erkrankungen. Sexuelle Minderheiten gehören zur gesellschaftlichen Vielfalt – auch in NRW, auch in Gütersloh. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung sind lesbisch, bisexuell oder schwul. Zudem gibt es Menschen, die sich als transsexuell, transgender oder intersexuell bezeichnen (LSBTI*). Aber noch heute werden Menschen, die sich als lesbisch, bi, trans*, inter* oder schwul definieren weltweit Opfer von verbaler und körperlicher Gewalt, auch in Deutschland – eine häufig verdrängte Tatsache. Die Lebens- und Liebesformen, die mit all den unterschiedlichen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten einhergehen, machen die Vielfalt unserer Gesellschaft jedoch aus und bereichern sie. Zwar gibt es bereits zahlreiche Fortschritte hinsichtlich der Akzeptanz und Anerkennung vielfältiger sexueller Orientierungen und Identitäten. Dennoch: Es ist noch ein langer Weg zu einer bunten, gerechten und akzeptierenden Gesellschaft. Die Gütersloher Veranstaltungsreihe will dafür werben, informieren und Vielfalt demonstrieren.

Die Veranstaltungen in Gütersloh auf einen Blick:

Offenes Treffen BEFAH-Elterngruppe OWL Sa. 13.05.2017 Matthäus-Gemeindezentrum Abend der offenen Tür GetInn Di. 16.05.2017 Jugendzentrum Bauteil 5 Pro Homo – Hip Hop verliebt sich Mi. 17.05.2017 Jugendzentrum Bauteil 5 RainbowFlash Mi. 17.05.2017 Berliner Platz Lesben* Café Do. 18.05.2017 Frauenberatungsstelle Lebenssituation transidenter Jugendlicher Do. 18.05.2017 Volkshochschule La belle saison – eine Sommerliebe Fr. 19.05.2017 Bambi-Kino Zeitzeugengespräch zu §175 StGB So. 21.05.2017 Stadtmuseum Gütersloh Vorstellung „SchLAu Bielefeld“ und „Schule der Vielfalt“ Mo. 22.05.2017 Kreishaus Offenes Treffen „Gütersloh verliebt sich“ Sa. 27.05.2017 Café fairleben

Das Programm liegt ab Mai in öffentlichen Einrichtungen aus und steht im Internet unter www.guetersloh.de und www.gt-verliebtsich.de zum Download bereit.