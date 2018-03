Gütersloh: Neue Führungen auf dem Flugplatz

Neue Führungen auf dem Flugplatz mit speziell ausgebildeten Stadtführern – Vorverkauf startet am 24. März

Gütersloh. Das Interesse an Führungen über den ehemaligen Flugplatz Gütersloh ist weiterhin hoch. Jetzt gibt es neu konzipierte exklusive Führungen, die noch mehr Informationen und Hintergrundwissen zum Flugplatz bieten. Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 24. März um 10 Uhr im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH (gtm). Die Flugplatz-Führungen finden am 14., 21. und 28. April sowie am 12. Mai und 9. Juni statt. Pro Samstag werden drei bis sechs öffentliche Führungen angeboten. Die genauen Uhrzeiten können der Homepage der gtm (www.guetersloh-marketing.de) entnommen werden.

Den langen Winter, in dem das Flugplatz-Gelände nicht besucht werden konnte, nutzten die Stadt Gütersloh und die gtm, um in enger Kooperation mit der VHS Gütersloh zehn engagierte Stadtführer auszubilden. Diese vermitteln jetzt fundierte Informationen zum Flugplatz und bieten bei jeder Führung sowohl einen unschlagbaren Wissensschatz als auch spannende Geschichten zum ehemaligen Militärgelände.

Die neukonzipierten Touren dauern zwei Stunden und finden in Kleingruppen mit maximal 25 Teilnehmern pro Bus statt. Jede Tour wird von einem ausgebildeten Stadtführer und einer weiteren Person zur Unterstützung begleitet. Aufgrund der kleinen Gruppengröße und der hervorragend ausgebildeten Stadtführer werden die Führungen zu einem ganz besonderen Ereignis, bei dem Nachfragen nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht ist. Die Kosten pro Teilnehmer, inklusive Bustour und Flugplatzführung, betragen 15,00 €.

Die Touren führen u.a. vorbei am ehemaligen Schießstand, Bunkern, dem früheren Golfplatz oder dem alten Freibad und geben einen umfangreichen Überblick über das weitläufige Gelände. An ausgewählten Ausstiegspunkten hat man die Möglichkeit einen Einblick in die Gebäude zu erhalten. Beispielsweise können Besucher die Halle 1, die größte Halle auf dem Gelände betreten. Die Halle wurde 1982 zur Unterbringung der Transporthubschrauber gebaut. Das Offiziers-Casino kann aktuell aus Sicherheitsgründen nur von außen besichtigt werden.

Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit das Depot der Flugplatzmuseum Gütersloh gemeinnützige UG in Halle 6 zu besuchen, hier sind einige seltene Exponate zu besichtigen, unter anderem das Cockpit eines Harrier Senkrechtstarters sowie eine Hawker Hunter. Sicherlich ein spannendes Ereignis nicht nur für Flugzeug- und Technikfans. Neben den Terminen für Einzelpersonen können auch Gruppenführungen gebucht werden. Bei diesen Touren wird ein gesamter Bus mit Stadtführer und Begleitperson exklusiv für eine Gruppe reserviert. Auch hier können bis zu 25 Personen teilnehmen. Eine solche exklusive Gruppenführung kostet unabhängig von der Teilnehmerzahl 375 Euro und ist ein ideales Geburtstagsgeschenk oder eine Idee für einen Betriebsausflug.

Die Gruppenführungen werden am 21. April und am 9. Juni (jeweils um 10.30, 13.00 und 15.30 Uhr) angeboten und können vom 16. bis 22. März telefonisch von 10.00 – 18.00 Uhr bei Mareike Scholz von der gtm unter 05241/211 36 35 gebucht werden. Die Termine werden nach Verfügbarkeit vergeben. Danach gehen eventuell nicht gebuchte Termine in den Einzelkartenverkauf.

Falls die Nachfrage nach den Führungen weiterhin hoch ist, sind weitere Termine für das zweite Halbjahr in Planung.