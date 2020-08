Gütersloh Marketing unterstützt Upcycling-Aktion

Gütersloh. Alte Jeans aus dem Kleiderschrank räumen und Platz für Neues schaffen: Manchmal ist es ganz einfach einen guten Beitrag zu leisten. Am Freitag, 14. August, von 12 bis 18 Uhr können alte Jeans, egal ob gut erhalten oder abgetragen, am Stand von „Treehopper“ auf dem Berliner Platz abgegeben werden. Im Austausch erhalten die Spender einen Rabatt beim nächsten Einkauf im neuen Geschäft in der Königstraße 34.

Mit der Aktion stellt sich, unterstützt durch die Gütersloh Marketing, ein neues, inhabergeführtes Geschäft vor, das sich aktiv und kreativ für die Belebung der Gütersloher Innenstadt einsetzt. Die Upcycling-Aktion verbindet dabei die Themen Handel und Nachhaltigkeit. Philipp Pelster, Inhaber des Treehopper, hat es sich zum Ziel gesetzt, die „Wegwerfmoral“ der Bekleidungsindustrie aufzurütteln. Mit seiner Lebensgefährtin Andrea Waterstrat eröffnete er mitten in der Corona-Zeit den ersten nachhaltig-fairen Modeladen in Gütersloh. Und das mit Erfolg, so sein Resümee. „Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Menschen so mutig sind wie wir und feststellen, dass tolle Konzepte funktionieren können.“, so Pelsters ermutigende Worte mit Blick auf die anstehende Freitagsaktion auf dem Berliner Platz. Zu dieser sind alle Innenstadtbesucher herzlich eingeladen.

Am Food Truck von Paletas Brasil können sich am selben Tag die Besucher zudem leckeres, selbstgemachtes Eis am Stiel für den Bummel durch die Stadt mitnehmen.