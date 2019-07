Gütersloh knackt die 100 000-Einwohner-Grenze

Gütersloh ist eine wachsende Stadt, und das ist gut. Statistisch gesehen sind wir nun Großstadt, wenn wir die Begriffsbestimmung der „Internationalen Statistikkonferenz“ zugrunde legen. Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen in den letzten Jahren lief darauf hinaus, insofern ist die nun durch IT NRW erhobene und jetzt veröffentlichte Zahl von 100 194 (Stand: 31.12.2018) keine Überraschung. Praktisch ändert sich dadurch zunächst mal nichts (unsere eigene Einwohnerstatistik weist ja ohnehin schon Zahlen über 100 000 Einwohner aus).

Wir sind und bleiben „eine große kreisangehörige Stadt“ (s. Gemeindeordnung NRW). Mit unseren Standort- Angeboten – z.B. in Kultur, Bildung, Freizeit – und als Wirtschaftsstandort halten wir in der „Ü-100-000-Liga“ ohnehin schon ganz gut mit. Auch auf die Kommunalwahlen 2020 und die Frage der Ratsgröße hat die Zahl vom Stichtag 31.12.2018 keinen Einfluss. Hier gilt als Bezugsgröße die von IT NRW für den 30.6.2018 veröffentlichte Zahl, und die lag knapp unter 100 000 Einwohnern. In Bezug auf die Besoldung des Bürgermeisters ist die 100 000-EW-Grenze nach wie vor nicht überschritten. Hier gilt jeweils die veröffentlichte Statistik mit Bezug auf den 30.6. eines Jahres (Stand 30.6.2018: 99.783 Einwohner).