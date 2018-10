„Gütersloh engagiert!“: Schüler bei Bertelsmann im Einsatz

Schülerinnen und Schüler verschiedener weiterführender Gütersloher Schulen halfen einen Tag lang im Corporate Center beziehungsweise bei Arvato an der Autobahn aus – für den guten Zweck.

Gütersloh. Im Rahmen der Initiative „Gütersloh engagiert!“ haben zum zwölften Mal Gütersloher Schülerinnen und Schüler für einen Tag ihr c gegen die Arbeitswelt getauscht: Im Corporate Center und bei Arvato an der Autobahn waren wie in den vergangenen Jahren engagierte Schülerinnen und Schüler für den guten Zweck im Einsatz. Die Zwölf bis Vierzehnjährigen unterstützten Bertelsmann-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter durch die Erledigung kleinerer Aufgaben und lernten dabei den Arbeitsalltag bei Bertelsmann kennen. Der Lohn, den sie für ihre Arbeit verdienten, geht zur Hälfte an die eigene Schule und zur Hälfte an das Jugendparlament Gütersloh, das soziale Projekte fördert.

Lohn geht an Schulen und das Jugendparlament

Die insgesamt sechs Schülerinnen und Schüler von der Elly-Heuss-Knapp-Realschule, der Freiherr-vom-Stein Realschule, vom Städtischen Gymnasium und Evangelisch-Stiftischen Gymnasium waren in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Von der Personalabteilung bis hin zur Cafeteria – ihre Aufgaben waren vielseitig. Sie erhielten einen Einblick in das Unternehmen und halfen bei der Vorbereitung von Schulungen, Sekretariatsaufgaben und dem Kassieren und Bereitstellen von Waren in der Cafeteria.

Das Projekt „Gütersloh engagiert“ wird von der Stadt Gütersloh durchgeführt und koordiniert. Unterstützung erhält sie dabei von der Volksbank Stiftung und dem Jugendparlament Gütersloh. In den vergangenen Jahren haben in Summe schon mehrere tausend Gütersloher Schülerinnen und Schüler das Projekt tatkräftig unterstützt und einen Tag lang ehrenamtlich je zur Hälfte für ihre Schule und für einen sozialen Zweck gearbeitet.