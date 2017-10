„Gütersloh engagiert“ bei Bertelsmann

Gütersloh, 29. September 2017 – Im Rahmen der Initiative „Gütersloh engagiert“ tauschten zum elften Mal Gütersloher Schülerinnen und Schüler für einen Tag die Schulbank mit einem Arbeitsplatz. Auch bei Bertelsmann im Corporate Center und bei Arvato an der Autobahn unterstützten sechs Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Jahrgangsstufe ihre Betreuer einen Tag lang bei der Arbeit. Sie übernahmen kleinere Aufgaben und hatten so

gleichzeitig die Gelegenheit einen Einblick in das Berufsfeld zu erhalten.

Das Geld, das sie beim Arbeiten verdienen, geht zur Hälfte an die eigene Schule und zur Hälfte an das Gütersloher Jugendparlament zur Förderung von sozialen Projekten in Gütersloh. In diesem Jahr halfen Schüler der Anne-Frank-Schule, des Städtischen Gymnasiums und des Evangelisch-Stiftischen Gymnasiums unter anderem in der zentralen Personalabteilung, der Steuerabteilung sowie der IT-Abteilung bei Bertelsmann. Bei Arvato unterstützen sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Werkschutzes. Besprechungsräume vorbereiten, Besucher anmelden, Datenpflege, Recherchearbeiten, Erstellen von kleineren Präsentationsfolien und andere Büro- und Sekretariatsarbeiten gehörten zu den Aufgaben der Schülerinnen und Schüler im Alter von zwölf bis 13 Jahren.

Das Projekt wird durchgeführt und koordiniert von der Stadt Gütersloh. Unterstützung erhält sie dabei von der Volksbank Stiftung und dem Jugendparlament Gütersloh. In den vergangenen Jahren haben insgesamt mehrere tausend Gütersloher Schüler und Schülerinnen das Projekt tatkräftig unterstützt und einen Tag lang ehrenamtlich je zur Hälfte für ihre Schule und für einen sozialen Zweck gearbeitet.

Foto: ©Bertelsmann