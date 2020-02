Günstig unterwegs mit dem IHK-Jobticket

Gütersloh. Am Montag, den 17.02.2020 wurde das neue, vergünstigte IHK-Jobticket am Gütersloher Hauptbahnhof vorgestellt, welches von der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) und der OWL Verkehr GmbH in Kooperation mit Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern für kleinere Mitgliedsbetriebe entwickelt wurde.

Damit wird ein attraktives, neuartiges Angebot für kleinere Unternehmen mit bis zu 30 Beschäftigten im Kreis Gütersloh geschaffen, denn bisher gab es nur Tickets für Privatpersonen und das rabattierte Firmen-/GroßkundenAbo. Dieses konnte allerdings nur mit einer Mindestabnahme bestellt werden, die es für kleinere Betriebe unmöglich machte, das vergünstigte Ticket für seine Mitarbeiter zu nutzen. Das bedeutet, dass von den 24.381 Betrieben, die Mitglieder in der IHK sind, rund 15.724 Betriebe nicht die Möglichkeit hatten, ihren Mitarbeitern dieses Ticket zur Verfügung zu stellen.

Anhand der Zahlen wird deutlich, dass achtundneunzig Prozent der Unternehmen klein und mittelständisch sind und dementsprechend viele Arbeitnehmer aufweisen, die mit dem Auto pendeln. Dies soll sich nun ändern.

Ende des letzten Jahres wurde schon so ein Ticket für Arbeitnehmer in Bielefeld angeboten und mit rund 100 Verträgen sehr gut angenommen. So einen Erfolg erhofft man sich ebenfalls im Kreis Gütersloh, in dem es schon allein 46.000 Pendler gibt, die aus Gütersloh heraus zu ihrer Arbeitsstelle pendeln.

Vorteile des IHK-Jobtickets

Für Arbeitnehmer sollen die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver gemacht werden, sodass sie ihr Auto stehen lassen können. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern sie bekommen ein Ticket mit einer Ersparnis von zehn bis zwanzig Prozent im Vergleich zum regulären Abo. Aber auch Arbeitgeber profitieren von dem Job-Ticket. Denn in Zeiten von Fachkräftemangel kann durch das Angebot eines solchen Tickets die Attraktivität des Unternehmens gesteigert werden und der Standort gefördert werden. Zudem ist das Ticket für Arbeitgeber kostenlos und durch eine steuerfreie Zuzahlung auf Wunsch noch günstiger.

Grenzenlose Freiheit für den Nahverkehr

Das IHK-Jobticket ist in zwei Varianten ab sofort erhältlich. Mit dem FirmenAbo kann bis zu zwanzig Prozent gespart werden und gilt für den gesamten Bereich des TeutoOWL (Stadt Bielefeld, Kreise Gütersloh, Minden-Lübbecke, Herford und Lippe). Das GroßkundenAbo ist nicht nur für den Arbeitsweg ein verlockendes Angebot, sondern auch für die Freizeit, denn ab 19 Uhr, sowie am Wochenende und an Feiertagen können bis zu vier Personen kostenlos mit einem Ticket mitgenommen werden. Darüber hinaus kann es problemlos an Kollegen, Freunden oder Familie weitergegeben werden. Beide Ticketvarianten können mit dem vergünstigten AnschlussTicket und dem FahrWeiterTicket ergänzt werden, um in ganz Westfalen weiter fahren zu können.

IHK-JobTicket – So funktioniert’s

Das Ticket kann einfach von Beschäftigten aller Unternehmen bestellt werden. Voraussetzung ist, dass dieses Unternehmen ihren Firmensitz im Kreis Gütersloh hat, Mitglied im IHK ist und maximal 30 Mitarbeiter eingestellt hat. Für die Bestellung muss ein Bestellschein ausgefüllt werden, der anschließend von dem Chef unterschrieben werden muss. Das Ticket sollte bis zum 15. eines Monats bestellt werden, damit es im darauffolgenden Monat verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.TeutoOWL.de/ihkjobticket.

Unternehmen, die ihren Sitz in Bielefeld haben, können das Ticket unter www.mobiel.de/ihk-jobticket bestellen.

Text und Foto: Nadine Eikermann