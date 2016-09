GRUSELLABYRINTH NRW ERÖFFNET DREI NEUE ATTRAKTIONEN

NRW. Gruselig ist es in Deutschlands größtem Grusellabyrinth das ganze Jahr, rund um Halloween werden die Nerven der Besucher jedoch noch stärker auf die Probe gestellt: Drei neue Zusatzattraktionen sorgen vom 1. Oktober bis zum 20. November 2016 für besondere Schreckensmomente. Ein grauenhafter Märchenpfad, eine Horror-Escape-Hall und ein Horror-Labyrinth sollen eine Extra-Portion Panik hervorrufen und sorgen zugleich für eine Verdopplung der Erlebnisfläche. Speziell für die schaurigste Zeit des Jahres kommen weitere 3000 Quadratmeter in einem zusätzlichen Geschoss hinzu. Den Höhepunkt erlebt der Spuk am 29. und 31. Oktober sowie am 5. November 2016. An diesen Tagen wird es ein zusätzliches Rahmenprogramm geben.

Die Hauptshow „Im Bann der Finsternis“ führt Gruppen in eine Albtraumwelt, in der es 100 Minuten lang gilt, verschiedene Aufgaben zu lösen und so ein Mädchen zu retten.

MOVIE PARK, BOTTROP

Der Movie Park in Bottrop war der erste Freizeitpark, der das irisch-amerikanische Traditionsfest nach Deutschland holte. Das Halloween Horror Fest findet 2016 vom 7. bis 31. Oktober an jedem Donnerstag bis Sonntag statt. Halloween-Fans können sich hier in den sechs zusätzlichen Horror-Labyrinthen gruseln. Zudem lädt der Movie Park zu eigens produzierten Halloween-Shows und sogenannten Scare Zones unter freiem Himmel ein.

www.movieparkgermany.de

FORT FUN, BESTWIG

Fort Fun im sauerländischen Bestwig verwandelt sich zu Halloween in „Fort Fear“, das Fort der Angst. Hier warten am 15., 22., 29., 30. und 31. Oktober 2016 die „Secret Stage of Horror“ (Geisterbahn) und „Jackie – Höllensturz“ (Show) auf Besucher. Zudem werden ausgewählte Fahrgeschäfte für Flutlichtfahrten freigegeben.

www.fortfear.de

ZOO SAFARIPARK STUKENBROCK

Im Zoo Safaripark Stukenbrock im Teutoburger Wald empfangen am 22. und 23. Oktober 2016 Untote, Werwölfe und Grablichter die Besucher. Horror-Zirkus und Jahrmarkt des Schreckens stehen auf dem Programm. Kinder können tagsüber Kürbisse schnitzen oder durchs Mais-Labyrinth irren. Mit Einbruch der Dunkelheit startet das Gruselprogramm für ältere Kinder und Erwachsene.

www.safaripark.de

GRUSELLABYRINTH, BOTTROP

Gruseln kann man sich in Deutschlands größtem Grusellabyrinth das ganze Jahr über. Zu Halloween legen die Organisatoren aber noch einen drauf: Ganze sechs Wochen lang, vom 1. Oktober bis zum 20. November 2016, werden die Halloween-Wochen mit besonderen Schreckensmomenten ausgerufen. Ganz neu in diesem Jahr: Besucher ab 16 Jahren können den „grauenhaften Märchenpfad“ durchlaufen, sich im „Schacht 13 Horrorlabyrinth“ verirren oder es mit der „Horror-Escape-Hall“ aufnehmen. Den Höhepunkt erlebt der Spuk am 29. und 31. Oktober sowie am 5. November. An diesen Tagen wird es ein zusätzliches Rahmenprogramm geben.

www.grusellabyrinth.de

GEISTERNACHT, SATZVEY

Auf Burg Satzvey in der Eifel sind rund um Halloween die Geister los. Nicht nur am 31. Oktober 2016 wird hier schaurig-schön gefeiert, sondern auch am 29. Oktober. Magier, Feuerzauberer, Mittelalterbands und ein Labyrinth des Grauens sorgen rund um die Burg für die passende Atmosphäre. Im Geistersaal wird bis zum Morgengrauen gefeiert. Für Kinder gibt es eine Betreuung, bei der unter anderem Halloween-Masken gebastelt werden.

www.burgsatzvey.de

NACHT DES SCHRECKENS, GREVENBROICH

Schloss Hülchrath in Grevenbroich am Niederrhein erwartet am 31. Oktober 2016 eine „Nacht des Schreckens“. Kleine Feuer und Fackeln beleuchten die ehemalige Wasserburg, aus der Nebel und Rauch kriechen. Schon von weitem können Besucher schauerliches Ächzen und Seufzen hören. Erwachsene dürfen hier nicht nur tanzen sondern sich – anders als in den Freizeitparks – auch verkleiden.

www.schlosshuelchrath.de

HALLOWEENFEST, MONSCHAU

Vom 28. bis 30. Oktober 2016 spuken in dem hübschen Eifelstädtchen Monschau die Geister. Dabei ist das Halloween-Fest etwas für die ganze Familie. Auf dem Programm stehen leibhaftige Geister, Kürbisse schnitzen und Live-Musik. Ein Highlight sind die schaurig-schönen Stadtführungen, die am Marktplatz starten.

www.halloween-monschau.de

HALLOWEEN IN DER ZECHE, ESSEN

Das frühere Steinkohlebergwerk Zeche Carl in Essen verwandelt sich zu Halloween am 31. Oktober 2016 in eine Kammer des Grauens. Wer mitfeiern will und sich verkleidet, wird mit einem Preisnachlass beim Eintritt belohnt.

www.zechecarl.de

HALLOWEEN IM ZOO, KÖLN

Feuerspucker, Hexen und andere Fabelwesen verwandeln den Kölner Zoo zu Halloween am 31. Oktober 2016 in ein Gruselkabinett. Eulenhexen erzählen Spannendes zu den Jägern der Nacht und auch die Fledermäuse stehen im Mittelpunkt. Auf Kinder warten ein Labyrinth und ein Puppentheater.

www.koelnerzoo.de

AHOI-PARTY HAPPY HALLOWEEN, KÖLN

Auch auf dem Wasser wird Halloween gefeiert. Unter dem Motto „Gruseln vom Feinsten“ legt am 31. Oktober 2016 in Köln das Ahoi-Partyschiff ab – an Bord zwei DJs und viele kostümierte Feierwütige.

www.kd-event.de

HALLOWEEN-NACHTWÄCHTER-FACKELTOUR, KÖLN

Viele unheimliche Sagen ranken sich um Köln und seine Bewohner. Die Nachtwächter-Fackeltour zu Halloween erzählt am 31. Oktober 2016 einige der fast vergessenen Geschichten, die von Geistern, Werwölfen oder dem Teufel handeln.

www.ae-event.de

TOD UND TEUFEL, MÜNSTER

Um „Tod und Teufel“ dreht sich ein weiterer düster-dämonischen Rundgang am 28. Oktober 2016 durch Münster. Unter anderem berichtet der Leichenbitter hier von Knochenbrechern an Friedhöfen und verrät, wie man sich vor Dämonen schützt.

www.stadt-lupe.de

HALLOWEEN-RUN, DUISBURG

Der Landschaftspark Duisburg-Nord lädt an Halloween zu einem besonderen Lauf ein: Mit Stirnlampe geht es am 31. Oktober 2016 durch den dunklen Park, der ansonsten nur mit Fackeln beleuchtet ist. Für zusätzliche Grusel-Atmosphäre sorgen Erschrecker, Geister und andere schaurige Überraschungen am Wegesrand sowie natürlich die anderen verkleideten Teilnehmer.

www.imperial-halloween-run.de

HALLOWEENFÜHRUNG IN DER KLUTERHÖHLE, ENNEPETAL

Auf Rundgänge zum Gruseln können sich Besucher der Kluterhöhle am 28., 29., 30. und 31. Oktober 2016 begeben. Der „erfahrene Professor“ Frank N. Stein führt die Teilnehmer der Halloween-Führung hinein in die faszinierende Höhle, die an diesem Abend nur so von schaurigen Gestalten wimmelt. Die Rundgänge gibt es als besonders gruselige Version für Erwachsene ab 16 Jahren sowie in der entschärften Variante für Kinder ab sechs Jahren.

www.kluterthöhle.de

HALLOWEENTOUR AUF DER GRENZLAND-DRAISINE, KLEVE

Die Grenzland-Draisine startet am 31. Oktober 2016 zur Halloweentour. Von Kleve aus geht es über Nütterden nach Kranenburg. Am Wegesrand warten schaurige Gestalten, in Nüttenden Glühwein und Kinderpunsch zum Aufwärmen sowie eine Kürbissuppe am Zielort. Zum Abschluss steht ein gespenstischer Spaziergang durch Kranenburgs Gässchen auf dem Programm.

www.grenzland-draisine.eu

HALLOWEEN-FAHRT IN DER SEILBAHN, KÖLN

Wer hoch hinaus möchte, kann am 31. Oktober 2016 eine Fahrt mit der Seilbahn vor nächtlicher Köln-Kulisse genießen. Statt wie gewöhnlich bis 18 Uhr schweben die Gondeln bis 22.15 Uhr über den Rhein.

www.koelner-seilbahn.de

HALLOWEEN-LESUNG, MÜNSTER

Das LWL-Planetarium in Münster lädt zu einer Halloween-Lesung ein. Robert Louis Stevenson liest am 31. Oktober 2016 „Der seltsame Fall des Dr. Jeykll und Mr. Hyde“ – mit Live-Musik.

www.lwl-planetarium-muenster.de

HALLOWEEN-SAUNANACHT, KREUZAU

Auch das Monte mare in Kreuzau bei Düren feiert am 31. Oktober 2016 und lädt zu einer schaurigen Halloween-Saunanacht ein. Bei nächtlichen Aufgüssen spielen Schauspieler schaurig-komische Geschichten. Dazu gibt es gruselige Überraschungen und ein Halloween-Buffet.

www.monte-mare.de

GRUSEL-TÖPFERN UND MONSTER-PARTY, FRECHEN

Zur Vorbereitung auf Halloween bietet das Keramion in Frechen bei Köln am 11. Oktober 2016 einen Töpferkurs mit Gruseleffekten für Kinder und Erwachsene an. Teilnehmer können aus Ton Geister, Spinnen, Kürbisse oder andere unheimliche Halloween-Objekte formen und anschließend bemalen.

