Grünschnitt am Schanze-Parkplatz

Rheda-Wiedenbrück. Um eine bessere Sicht von der Straße auf den Parkplatz an der Schanze gewährleisten zu können, werden Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in dieser und in der nächsten Woche die Sträucher um den Parkplatz zurückschneiden. Die Sträucher werden auf den Stock gesetzt, d.h., sie werden sehr stark zurückgeschnitten. „Sie werden aber wieder austreiben“, erklärt Eckhard Uhr vom Bauhof. „Auf den Stock setzen“ ist eine übliche Pflegemaßnahme. Durch die freie Sicht sind auch die Parkmöglichkeiten besser einsehbar.