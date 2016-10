Grünkohl-Express der Landeseisenbahn Lippe wieder unterwegs

Schöne Tradition: Grünkohl im rollenden Restaurant

Kreis Lippe. Neben dem Pickert ist die „lippische Palme“ eine regionale Spezialität. Und die können Interessierte auch in diesem Jahr wieder in ganz besonderer Atmosphäre erleben: auf einer Fahrt mit dem historischen Heckeneilzug der Landeseisenbahn Lippe.

Traditionell macht sich der Grünkohl-Express zum 1. November auf den Weg durch das herbstliche Exter- und Begatal, doch in diesem Jahr ist die Fahrt am Allerheiligen aufgrund der großen Nachfrage bereits ausgebucht. Deshalb bietet die Landeseisenbahn Lippe 2016 wieder „Grünkohl im Doppelpack“ an: Auch am Sonntag, 6. November wird die historische Diesellokomotive V 2.004 vor den historischen Zug gespannt. Die Fahrt beginnt um 11:00 Uhr am Bahnhof in Bösingfeld, wo die Reisenden mit einem zünftigen Aperitif eingestimmt werden. Auf freier Strecke wird dann im Zug das Buffet eröffnet und das deftige Mittagsmahl gereicht. In gemütlicher Fahrt bis zum Bahnhof Dörentrup und zurück bleibt genug Zeit für gemütliches Essen und geselliges Beisammensein.

Der Grünkohl-Express ist etwa vier Stunden unterwegs; am Bahnhof Dörentrup besteht während der Wendezeit Gelegenheit zum Ausstieg. Der Zug ist bewirtschaftet.

Fahrkarten sind ausschließlich gegen Vorabreservierung zu einem Preis von 28,00 Euro pro Person erhältlich. Reservierungen sind ab sofort unter der Kundentelefonnummer 05262 / 409904 mittwochs von 18:00 bis 20:00 Uhr sowie rund um die Uhr im Online-Fahrkartenschalter unter http://shop.landeseisenbahn-lippe.de möglich.

Foto: Mit der V 2.004 von 1954 und kulinarischem Genuss von Bösingfeld nach Dörentrup und zurück (Archiv LEL) © Landeseisenbahn Lippe e.V.