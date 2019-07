GrünFormen verbindet

Hamm. Der Hammer Maximilianpark wird in einem Atemzug mit dem New Yorker Battery Park, dem Millennium Park in Chicago oder dem Dream Park bei Stockholm genannt. Diese Parkanlagen dürfen einen Stauden- und Gräsergarten des international bekannten Gartenarchitekten Piet Oudolf zu ihren Attraktionen zählen. Am Samstag, 13. Juli wird die Verbindung der im Maximilianpark vorhandenen Flächen, GartenKunst und NaturGestalten, eröffnet. „GrünFormen“ zieht sich durch den Park und zeigt die von Piet Oudolf geplanten Pflanzungen in voller Pracht.

Der niederländische Pflanzenplaner ist weltweit gefragt wie nie und hat bereits in 2011 eigens für den Maximilianpark besondere Kompositionen entworfen. Die klangvollen Titel GartenKunst und NaturGestalten geben einen ersten Hinweis auf die künstlerische Vision Piet Oudolfs. Die Pflanzung GartenKunst umfasst eine Fläche von 4.000 qm. Der Bereich NaturGestalten ist 2.000 qm groß. Beide farbenprächtigen Stauden- und Gräserformationen laden in jeder Jahreszeit zu floralen Streifzügen ein. Mit Verzicht auf einen Rückschnitt im Herbst dürfen sich die Besucher des Maximilianparks zu jeder Jahreszeit an dem strukturellen Konzept der Pflanzenkompositionen erfreuen. Der Gartenarchitekt ließ sich auch für die verbindende, 1.000 qm große Rauminszenierung beider Flächen von der bereits vorhandenen Kulisse des Maximilianparks inspirieren. Dichter Baumbestand bietet u.a. einen wichtigen räumlichen Aspekt und sorgt für ein zuweilen einzigartiges Spiel von Licht und Schatten. Am Samstag, 13. Juli 2019 wird zunächst die neue Fläche „GrünFormen“ zwischen den vorhandenen Flächen um 10.30 Uhr für Fachpublikum eröffnet. Piet Oudolf wird persönlich seine Philosophie und seinen Planungsansatz vorstellen. Im Anschluss bietet Piet Oudolf um 13.00 Uhr eine individuelle Führung an. Unter dem Titel „Stauden-Design“ führt er alle Interessierten durch die von ihm geplanten neuen und alten Staudenpflanzungen. Die exklusive Stauden- und Gräser-Führung ist bereits leider ausgebucht. Alternativ können Interessierte aber auch individuelle Führungen buchen. Weitere Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210-0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.