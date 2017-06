Grünes Licht für Baukultur

Westfalen. Kurz vor Abschluss des Präsentationsjahres hat die Regionale 2016 im westlichen Münsterland fünf Projekte mit dem „A-Stempel“ ausgezeichnet. Die Vorhaben „Schlösser- und Burgenregion Münsterland“, „Werne neu verknüpft“, „Netzwerk Baukultur“, „Droste Kulturzentrum – Zukunftsort Literatur“ und „Faszination LandLeben“ können starten, hat der Lenkungsausschuss des Programms entschieden.

Mit 19,5 Millionen Euro wird eine der höchsten Summen in Werne investiert; rund 13,8 Millionen Euro Fördergelder sind eingeplant. Zu den zentralen Punkten des Projektes zählen die Anbindung der westlichen Stadtbereiche jenseits der B54 an das historische Zentrum und die ökologische Aufwertung des Bachs Horn; hier soll auch mehr Aufenthaltsqualität geschaffen werden.

Die münsterländische Baukultur ist ebenfalls ein Anliegen der Regionale. So wird das Baumberger Sandstein-Museum in Havixbeck für etwa 1,1 Millionen Euro zu einem Kompetenzzentrum für Naturstein und Baukultur ausgebaut, in Billerbeck soll das Thema in Veranstaltungen und Aktionen diskutiert werden, während eine „BauKulturStelle“ in Hamminkeln-Dingden die regionaltypische Bauweise erlebbar machen soll.

Zu den Leuchtturmprojekten im Münsterland zählt die Burg Hülshoff. Die Planungen für einen Zukunftsort Literatur mit Veranstaltungszentrum, Droste-Institut und Programmen für Studierende erhielten nun auch den „Regionale-Stempel“. Insgesamt sieben Millionen Euro sollen dort investiert werden.

Die Regionale 2016 hat insgesamt 36 Projekte ausgezeichnet. Bevor am 30. Juni das Präsentationsjahr zu Ende geht, wird das Finale des Strukturförderprogramms an verschiedenen Orten gefeiert. Am Wochenende, zum „Schlösser- und Burgentag Münsterland“, findet zwischen den Burgen Vischering und Lüdinghausen eine große Lichtinszenierung statt.