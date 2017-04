Gründungsteam „FloCess“ punktet beim Förderwettbewerb „START-UP-Hochschul-Ausgründungen“

Paderborn. Das Gründungsteam „FloCess“ aus der Gründerschmiede TecUP der Universität Paderborn gehört zu den zwölf erfolgreichen Wettbewerbern der vierten Runde des Förderwettbewerbs „START-UP-Hochschul-Ausgründun gen“.

Das dreiköpfige Gründerteam besteht aus den wissenschaftlichen Mitarbeitern Mark Piper, Alexander Olenberg und Alexander Zibart vom Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik der Universität Paderborn (Prof. Dr.-Ing. Eugeny Kenig). Mit ihrem Antrag und dem anschließenden Pitch im Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) in Düsseldorf überzeugte das Team die Jury. Im Rahmen der Förderung entwickeln die jungen Wissenschaftler in den kommenden Monaten eine kommerzielle Software für die Prozessindustrie, mit der Kunden die Energieeffizienz Ihrer Prozesse deutlich steigern können, eine sogenannte Auslegungssoftware für Kissenplatten-Wärmeübertrager. Das Team wird auch weiterhin durch das Technologietransfer- und Existenzgründungs-Center der Universität Paderborn (TecUP) auf seinem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt und als eines der ersten Teams ab Mai in den neuen Innovationsfreiraum „garage33“ einziehen.

Mit dem Förderwettbewerb „START-UP-Hochschul-Ausgründun gen“ fördert das Land NRW einen schnellen Transfer von Wissen und Innovationen aus den Hochschulen in die Wirtschaft. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden für bis zu 18 Monate mit bis zu 240.000 Euro gefördert, um ihre Ideen umzusetzen. Derzeit läuft die Bewerbung für die fünfte Förderrunde. Abgabefrist ist der 31. Mai.