Grüffelo Pfad sorgt für Familienspaß in der Gartenschau

Bad Lippspringe. Der Grüffelo Pfad beginnt mit der Maus, die im Lesegarten zu finden ist, und endet beim Grüffelo am Waldspielplatz Trollenburg. Unterwegs treffen große und kleine Entdecker auf den Fuchs, die Eule und die Schlange inklusive verschiedener Tafeln mit spannenden Informationen zu den Tieren und tollen Spielangeboten für die ganze Familie. Auf diese Weise können die Besucher nicht nur in die Geschichte des beliebten Kinderbuches eintauchen, sondern lernen zudem spielerisch etwas über die besonderen Fähigkeiten der Waldtiere.

Die originalgetreuen, liebevoll gestalteten Holzfiguren haben die Gartenschau-Geschäftsführer extra in der Grüffelo-Heimat Großbritannien anfertigen lassen. „Es war uns sehr wichtig, dass die Figuren den Buch-Charakteren so nah wie möglich kommen. Auf der Suche nach einem geeigneten Holzkünstler, der unsere anspruchsvollen Vorgaben umsetzen kann, sind wir schließlich in Hertfordshire bei London fündig geworden. Und wenn man sich die Figuren jetzt anschaut, dann hat sich der Aufwand in jedem Fall gelohnt“, freuen sich Rehana Rühmann und Ferdinand Hüpping über die neue Familienattraktion in der Gartenschau.

Zusammen mit den abwechslungsreichen Waldspielplätzen im Gelände bietet der neue Grüffelo Pfad gerade in den Schulferien ideale Rahmenbedingungen für einen rundum gelungenen Familienausflug in die Natur, der für Kinder aller Altersklassen interessant ist.

Die Gartenschau Bad Lippspringe ist täglich von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Für Familien gibt es attraktive Tagestickets ab 10,00 Euro, Jahreskarten sind ab 42,50 Euro erhältlich. Nähere Informationen dazu gibt es online unter www.gartenschau-badlippspringe.de.