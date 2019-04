Großes Programm im Mai in Großenbrode

Großenbrode. Mittwoch, 01.05.2019: 10.00 – 16.00 Uhr 2. MeerKlassiker mit Young- & Oldtimern an der Mole Großenbrode. Young- und Oldtimer präsentieren sich in Großenbrode am 01. Mai in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr für alle interessierten Auto-Liebhaber von zeitlos anmutenden Schmuckstücken. Der MeerKlassiker wird mit einem Fahrzeugteilemarkt,

Essen und Trinken zum Erlebnis. Für den musikalischen Rahmen sorgen um 11.00 Uhr und gegen 14.30 Uhr eine Line-Dance- Aufführung der Schnattertruppe des SV Göhl sowie von 12.00 bis 14.00 Uhr die „New Orleans Seniors“. Das Trio, bestehend aus Helmut Karius (Klarinette und Saxofone), Willi Wolff (Gitarre und Gesang), Stefan Völschow (Kontrabass) existiert seit Mitte der 90er Jahre. Die Musik ist der entspannte New-Orleans- Stil der 20er und 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Das Trio kann über zahlreiche Live-Auftritte zurückblicken, wie z.B. Jazzfrühstück im kleinen Strandhaus Kiel, Hochzeiten auf Schloß Eutin, Bredeneek, Geburtstage im Kieler Schloßrestaurant, Oldtimer Treffen, Kloster Preetz, Teilnahme am Amateur Jazzfestival, Adventsmarkt Malente usw. Die einmalige Atmosphäre auf der Mole verleiht der Veranstaltung eine ganz besondere Note.

Die Besitzer der nostalgischen Schönheiten stehen Ihnen für Fragen selbstverständlich zur Verfügung. Fotos von den Young- und Oldtimern mit Ihrem klassischen Aussehen sind beim MeerKlassiker erwünscht.

Donnerstag, 02.05.2019 Ab 14.00 Uhr Fahrrad-Tour „Rund um Großenbrode“ Großenbrode. Volker Schildknecht aus Großenbrode bietet für alle Gäste und Einheimische eine gemütliche Fahrradtour am Donnerstag ab 14 Uhr durch die schöne Natur in und um Großenbrode an. Die Tour dauert ca. 3 bis 4 Stunden und ist kostenfrei. Route, Dauer und Pausen können individuell abgesprochen werden. Änderungen vorbehalten. Die Teilnahme erfolgt freiwillig und auf eigene Gefahr. Treffpunkt: MeerHuus, Südstrand 10, 23775 Großenbrode.

Freitag, 03.05.2019 15.00 – 17.00 Uhr Open Ship mit dem Seenotkreuzer „Bremen“ Großenbrode. Die „Bremen“ wurde 1993 in Dienst gestellt. Sie ist in Großenbrode stationiert und rund um die Insel Fehmarn im Einsatz. Benannt ist sie nach der Hansestadt an der Weser, dem Sitz der DGzRS. Der Name des Tochterbootes „Vegesack“ bezeichnet den Stadtteil Bremens, an dessen Seefahrtsschule im 19. Jahrhundert Adolph Bermpohl wirkte, einer der drei Gründerväter der DGzRS.

Die „Bremen“ legt an der letzten Plattform auf der Seebrücke an; die Besichtigung ist kostenfrei. Der Vormann und seine Crew stehen für Fragen „rund um den Seenotkreuzer“ gerne zur Verfügung. 18.00 – 19.00 Uhr Filmvortrag „Die Seenotretter“ der DGzRS Großenbrode. Ein moderner Rettungsdienst, professionell geschultes Personal sowie eine wirkungsvolle und nach internationalen Forderungen ausgerichtete Organisation bieten die Gewähr, dass die dem Seenotrettungswerk zur Verfügung gestellten Spenden satzungsgerecht eingesetzt werden können. Die Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) stellt mit Hilfe eines Filmvortrages die Arbeit der Seenotretter vor. Besucher erhalten einen Eindruck vom Leben und Arbeiten der Männer an Bord, die „rund um die Uhr – das ganze Jahr“, einsatzbereit sind. Freiwilligkeit ist das Fundament, auf dem die DGzRS seit nunmehr mehr als 150 Jahren steht.

Damit ist zum einen die unbedingte Freiwilligkeit gemeint, mit der die Besatzungsmitglieder bei jedem, wirklich jedem Wetter und zu jeder Tages- und Nachtzeit in den Einsatz fahren. Damit ist aber ebenso die ausschließliche Freiwilligkeit bei der Finanzierung der gesamten Arbeit gemeint – ohne einen Cent Zwangsabgaben seitens der Steuerzahler. Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus freiwilligen Förderbeiträgen, das heißt, jede Spende ist genauso freiwillig wie der Einsatz der Besatzungen. Der Eintritt zu diesem informativen Filmvortrag am Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr im MeerHuus, Südstrand 10 in 23775 Großenbrode ist kostenfrei – Spenden sind herzlich willkommen. Weitere Informationen über die Arbeit der DGzRS sind im Informationszentrum Schleswig-Holstein in Laboe unter der Tel. 04343-4242644 erhältlich.

Samstag, 04.05.2019 10.00 – 13.00 Uhr Weltfischbrötchentag in Großenbrode Großenbrode. Auch in diesem Jahr feiert Großenbrode den Weltfischbrötchentag mit vielen anderen Gemeinden entlang der Ostsee. Auf der Promenade in Großenbrode präsentiert das Team des Restaurants „Strandperle“ ab 10.00 Uhr und nur so lange der Vorrat reicht das längste Fischbrötchen der Ostseespitze. Sportlich geht ́s bei der „Hai-Attacke“ zu: es geht darum, eine wackelige Strickleiter zu erklimmen und eine Glocke zu läuten, ohne von den Haien erwischt zu werden. Zusätzlich können sich die Kinder auf der riesigen Hüpfburg in Form eines Leuchtturms oder bei Holzgroßspielen austoben und sich beim Kinderschminken phantasievolle Gesichter wünschen. Staunend und mit offenem Mund steht Ihr bestimmt vor „Harlekin on Fire“, welche mit Ihren Seifenblasen nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen. Seid dabei, wenn die Promenade in ein Meer von Seifenblasen getaucht wird und jagt den schillernden Kugeln hinterher! Musikalisch umrahmt wird der Weltfischbrötchentag von 11.00 bis 13.00 Uhr von dem Akkordeonorchester „Ostseekrabben“ live auf der MeerBühne. Die „Hai-Attacke“, der Leuchtturm, die Holzgroßspiele, die Seifenblasen und das Akkordeonkonzert sind wie gewohnt kostenfrei für alle Gäste.

Montag, 06.05.2019 19.30 Uhr Liederabend mit dem Shanty Chor Großenbrode e.V. Großenbrode. Der Shanty-Chor Großenbrode nimmt Sie mit auf eine maritim- musikalische Reise. Los geht’s für alle Seebären und Landratten im MeerHuus am Großenbroder Südstrand am Montagabend um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.