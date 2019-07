Großes Fest für Jung und Alt rund um die Nicolai-Kirche

Bielefelder Aurora-Stiftung e.V. lädt am 6. Juli ein

Bielefeld. Ihr diesjähriges Stiftungsfest feiert am Samstag, 6. Juli 2019 die Aurora-Stiftung e.V. mit dem Aurora-Hilfswerk e.V., gegründet 2016 auf Initiative des Bielefelder Allgemeinmediziners und Osteopathen Dr. Michael Eisenmeier. Auf dem Platz der Altstädter Nicolai-Kirche gibt es von 11 bis 17 Uhr ein buntes Programm für die ganze Familie: mit Spiel und Spaß für Kinder, Musik sowie Speis‘ und Trank. Die Erlöse der Großveranstaltung kommen gemeinnützigen Projekten in Bielefeld und Ghana zugute.

Mit dem großen Straßenfest gibt es auf dem Platz der Bielefelder Altstädter Nicolai-Kirche Informationen und Aktionen für Jung und Alt mit speziellem Kinderprogramm. Ehrenamtliche offerieren Crépes, Kaffee und Kuchen, zudem gibt es Streetfood-Stände (auch mit Veganem und Vegetarischem), Imbissstand und Bierwagen. Ab diesem Jahr gehen die Erlöse an benachteiligte Kinder einer Bielefelder Kindertagesstätte – Projekt Wassergewöhnung in Zusammenarbeit mit der Stadt Bielefeld – sowie an die Aurora-Partnerorganisation in Ghana, Farm of Hope, zur Beschulung von Kindern und Straßenkindern. Weitere Informationen unter www.aurora-stiftung.org und www.go-for-ghana.de.