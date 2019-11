Großer Andrang auch bei der 5. Ausgabe von BILSTER BERG erFahren

Bad Driburg. „BILSTER BERG erFahren war das erste Event, das wir nach unserer Gründung ins Leben gerufen haben, bei dem die Besucher all unsere Module testen können. Wir fanden es sehr wichtig, der Bevölkerung aus der Umgebung die Möglichkeit zu geben, den ‚Berg‘, wie wir ihn liebevoll nennen, selber zu entdecken. Viele sehen einfach nur eine Rundstrecke und denken an Auto-Präsentationen, dabei ist unser Angebot extrem vielfältig. Vom Instruktor geführten Fahren über Fahrtraining auf der Dynamikfläche bis hin zu Weihnachtsfeiern in unserem Restaurant ist alles dabei. Wir freuen uns, dass auch dieses Mal wieder so viele den Weg zu uns gefunden haben,“ sagt Hans-Jürgen von Glasenapp, Geschäftsführer des BILSTER BERG.

Auf der Rundstrecke gab es drei Mal das beliebte Racetrack Training zum Testen, welches bereits im Vorfeld restlos ausgebucht war. Die 42 Teilnehmer bekamen von geschulten Instruktoren die Ideallinie gezeigt und durften diese selbst erfahren. Rennsportbegeisterte, die den BILSTER BERG lieber vom Beifahrersitz aus kennenlernen wollten, konnten sich vorab für Renntaxi-Fahrten anmelden. Zur Verfügung standen fünf verschiedene Race-Taxis, die von Ideallinien-Experten über die Strecke gelenkt wurden. Sogar Busrundfahrten über die Strecken standen auf dem Programm.

Auf der Dynamikfläche konnten die Besucher ihr Können im eigenen Fahrzeug bei einem Slalomparcours testen oder in einem Drift-Taxi als Co-Pilot Platz nehmen, um den BILSTER BERG ‚quer‘ zu erleben. Und im Offroad-Parcours konnten sich die Besucher mit einem Offroad-Taxi durch die Hänge, Steigungen und Schrägen des Parcours manövrieren lassen. Für alle, die den Termin verpasst haben, gibt es noch zwei Möglichkeiten dieses Jahr, den BILSTER BERG hautnah zu erleben: Aktiv vom Fahrersitz, bei unserem Racetrack Training Basic am 01.Dezember, gemütlich in unserem Restaurant beim Adventsbrunch am selben Tag, oder bei einem Weihnachtsspecial im Dezember mit Fahrt über die Strecke im eigenen Fahrzeug.