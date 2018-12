Großenbrode. Der Großenbroder Winterzauber hat seinen Namen wirklich verdient. Zum Ende des Jahres und darüber hinaus verzückt er seine Gäste mit einem zauberhaften 2-Wochen-Programm ab Sonntag, 23.12.2018 bis Samstag, 05.01.2019. Neben der täglich geöffneten KinderInsel mit tollen kreativen, sportlichen und familiären Angeboten für Kinder ab 4 Jahren, finden sich auch erstklassige Abendveranstaltungen wider.

Zu erwähnen sei hierbei der Auftritt des bekannten Kabaretts der „Leipziger Pfeffermühle“ mit dem neuen Stück „FAIRboten“ im MeerHuus, der Auftritt des Shanty Chores aus Großenbrode, die Fackelwanderung mit anschließender Happy Glühweinparty, die OpenMeer Silvester Party mit DJ Thommy und Florian sowie der Märchen-Erzählkünstler Gerhard Bosche in der KinderInsel. Dazu gesellen sich beispielweise das Konzert von Kinderliedermacher Volker Rosin am Samstag, 29.12.2018, das beeindruckende Neujahrsschwimmen am Dienstag, 01.01.2019 sowie die interessante naturkundliche Wanderung am Samstag, 05.01.2019.

Selbstverständlich wird es auch in diesem Jahr wieder ein Kinderfeuerwerk um 18.00 Uhr und ein imposantes Höhenfeuerwerk von der Seebrücke zu Silvester geben. Um bei dieser Fülle von Veranstaltungen nicht den Überblick zu verlieren, gibt es das Programm in beiden Tourist Informationen (Rathaus und MeerHuus) kostenfrei zum Mitnehmen oder als Plakataushang in den Schaukästen der Gemeinde und zusätzlich im Online-Veranstaltungskalender unter „http://www.grossenbrode.de“ www.grossenbrode.de/veranstaltungskalender nachzulesen.