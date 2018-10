Großenbroder MeerHerbst mit Fackelwanderung und Oktoberfest

Großenbrode. Das Großenbroder MeerHerbst-Programm verspricht genauso bunt und froh zu werden, wie die goldene Herbstzeit mit seinen raschelnden Blättern in der Herbstsonne. Denn auch in diesem Jahr hat der Großenbrode Tourismus Service (GTS) in der Zeit von Sonntag, 14.10. bis Samstag, 27.10.2018 sowohl Neues als auch Bewährtes in ein prall gefülltes „2-Wochen-Programm“ gepackt.

Sei es der traditionelle Shanty Chor-Abend mit dem Shanty Chor aus Großenbrode, der wissenswerte Strandspaziergang, das zünftige Oktoberfest inklusive Frühschoppen mit dem Feuerwehrmusikzug aus Wacken, der unterhaltsame Bingo-Abend mit Veranstaltungsleiter Roland Früh und Annika Fritzinger, dem witzigen „Comedy meets Poetry Slam“-Abend mit dem aktuellen Landesmeister aus Schleswig-Holstein im Poetry Slam oder dem Bogenschießen für Jedermann ab 7 Jahren. Bei so viel Abwechslung empfiehlt es sich, entweder das Programm in den Tourist Informationen im Rathaus oder im MeerHuus mitzunehmen oder die Veranstaltungshinweise in allen Schaukästen der Gemeinde genauesten durchzulesen.

Und sollten noch Fragen offen sein, so freut sich der Großenbrode Tourismus Service auf Ihr Kommen. Das Team der Animation steht während des 2-Wochen-Programms täglich ab 10.00 Uhr mit einem bunten Mix aus Kreativität, Sport und Familienspiele zur Verfügung und heißt alle Kinder ab 4 Jahren in der KinderInsel willkommen. Alles in allem verspricht der Großenbroder MeerHerbst ein abwechslungsreiches Programm für Einheimische und Gäste zu werden.