Großenbroder MeerFrühling so vollgepackt wie nie!

Großenbrode. Großenbrode meldet sich auch in diesem Jahr gleich zu Beginn der Osterferien mit einem vollen und abwechslungsreichen „Zwei-Wochen-Programm“ ab Sonntag, 14.04.19, bei dem Kinder und Erwachsene, Traditionalisten und Zwerchfell-Akrobatiker, Feierwütige und Osterhasen- Anbeter, Cineasten sowie Nachtschwärmer voll auf Ihre Kosten kommen.

So unterschiedlich die Interessen von Groß und Klein bzw. Gäste und Einheimische auch sein mögen: der Großenbroder MeerFrühling verspricht allen gerecht zu werden. Ob nun bei dem unterhaltsamen Bingoabend, dem witzigen Comedy-Solo-Programm mit Comedian Michael Eller, der bunt-leuchtenden Laternen- und Blinklichtwanderung, dem traditionellen Osterfeuerfest, der Werkhallen-Party auf dem Gelände des Restaurants Tuckers, der großen Ostereiersuche am Südstrand, dem heiteren Shanty-Chor Abend oder dem politischen Kabarett der Leipziger Pfeffermühle.

Bei so viel Abwechslung empfiehlt es sich, entweder das Programm in den Tourist Informationen im Rathaus oder im MeerHuus mitzunehmen oder die Veranstaltungshinweise in allen Schaukästen der Gemeinde genauesten durchzulesen. Und sollten noch Fragen offen sein, so freut sich das Team der GTS (Großenbrode Tourismus Service) auf Ihr Kommen. Die KinderInsel öffnet Ihre Pforten schon eine Woche früher, nämlich ab Montag, 08.04.19, also insgesamt drei Wochen! Das Team der Animation freut sich sehr, täglich ab 10.00 Uhr alle Kinder ab 4 Jahren in der KinderInsel mit einem bunten Mix aus Kreativität, Sport und Familienspiele willkommen zu heißen. Die älteren Kinder bzw. Jugendlichen sollten den Weg in die KinderInsel nicht scheuen, denn dort finden sich zahlreiche Gesellschaftsspiele wieder. Alles in allem verspricht der Großenbroder MeerFrühling ein gelungener Start in die noch junge Saison 2019 zu werden.