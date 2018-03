Große Vielfalt in der Stadthalle

2. immobilienmesse bielefeld vereint 65 Aussteller unter einem Dach. Die Premiere startete mit 50 Unternehmen.

Bielefeld. Nun geht die immobilienmesse bielefeld mit 65 Ausstellernin die zweite Runde. Am 3./4. März präsentieren die Experten in der Stadthalle wieder attraktive Angebote rund ums Bauen, Wohnen, Modernisieren und Optimieren.

25% mehr Aussteller als im Vorjahr! – Die zweite Ausgabe der immobilienmesse bielefeld bietet Besuchern mit einem beeindruckenden Ausstellerzuwachs noch mehr Möglichkeiten als die erfolgreiche Premiere.

„Die Messehalle ist so gut wie ausverkauft“, sagt Projektleiterin Jessica Müller. „Zudem präsentiert sich dieses Mal eine wunderbare Vielfalt an Experten. Was will man mehr – ein Jahr nach der Premiere?“ Namhafte Unternehme aus unterschiedlichsten Bereichen beraten die Besucher der Messe zwei Tage lang zu allen Fragen rund um die Immobilie. Von der Baufinanzierung über die energetische Modernisierung bis hin zur Gestaltung des Bades – die Messe vereint alle wichtigen Player unter einem Dach.

So haben die Besucher die Möglichkeit, innerhalbkürzester Zeit mit vielen verschiedenen Profis zu sprechen, Angebote zu vergleichen und auf neue Ideen zu kommen.

Für jedes Thema der richtige Gesprächspartner

Singles, Paare, junge Familien oder auch Senioren können die Messe nutzen, um ihrem Wohntraum ein großesStück näher zu kommen. Die immobilienmesse bielefeld bietet ihnen die passende Plattform, um sich über aktuelle Trends, günstige Gelegenheiten und die richtigen Firmen zu informieren. Wer auf der Suche nach seinem Traumhaus oder einer neuen Wohnung ist, die eigenen vier Wände verschönern, sich über Wohnen im Alter informieren oder sein Eigentum veräußern möchte, findet auf der Veranstaltung die passenden Gesprächspartner.

Darüber hinaus erhalten die Messegäste im umfangreichen Vortragsprogramm weitere Informationen. In zahlreichen Fachvorträgen geben Referenten verschiedenster Branchen ihr Expertenwissen an Messgäste weiter. In ihren Präsentationen geht es beispielsweise um Fallstricke bei der Immobilienfinanzierung und Fördermöglichkeiten für Heizungsanlagen. Auch erfahren die Zuhörer, wie sie ihr Zuhause gegen Einbrecher schützen oder mit dem Eigenheim zum Selbstversorger werden können.

Ein Event für die ganze Familie

Ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Highlights macht die immobilienmesse bielefeld zu einem Familienevent rund ums Wohnen und Wohlfühlen. Wer noch auf der Suche nach dem richtigen Wohnraum

ist oder ein eigene Immobilie verkaufen möchte, kann mit interessierten Besuchern über die private Immobilien-Börse „Ich suche/Ich biete“ in Austausch treten. Zudem gibt es ein Spieleparadies, in dem die jüngsten Besucher sich denganzen Tag über austoben und ausprobieren können.

Messe-Facts

Titel: 2. immobilienmesse bielefeld

Zeiten: Samstag, den 3. März 2018, 10.00 bis 16.00 Uhr und Sonntag, den 4. März 2018, 10.00 bis 17.00 Uhr

Location: Stadthalle Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, D -33602 Bielefeld

Eintritt: 3 Euro (erm. 2 Euro); Besucher unter 18 Jahren: frei!

Website: www.barlagmessen.de/immomess