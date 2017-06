Große Tanne für den Gütersloher Weihnachtsmarkt gesucht

Gütersloh. Wer eine mindestens 15 Meter hohe, dicht gewachsene und gut zugängliche Tanne in seinem Garten oder Vorgarten hat, die er in diesem Jahr fällen lassen möchte, der sollte sich an die Gütersloh Marketing GmbH (gtm) wenden. Die gtm sucht für den Gütersloher Weihnachtsmarkt genau so eine Tanne. Für die Fällung, den Transport und die Entsorgung der Tanne sorgt die Gütersloh Marketing GmbH. Der Besitzer der Tanne erhält also ein Rundum-Sorglos-Paket. Außerdem entstehen für ihn keinerlei Kosten und er leistet einen wichtigen Beitrag zum Gütersloher Weihnachtsmarkt, auf dem die Tanne als Highlight mit prachtvoller Dekoration zu bestaunen ist.

Die Mitarbeiterinnen des Veranstaltungs-Teams der Gütersloh Marketing freuen sich über Ihre Email (info@guetersloh-marketing.de) mit beigefügtem Bildmaterial der Tanne.

Bild: Die geschmückte Tanne ist ein Highlight des Gütersloher Weihnachtsmarktes © Gütersloh Marketing GmbH