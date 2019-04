Große Saisoneröffnung der Museen in Nieheim!

Nieheim. Am Sonntag, den 07.04.2019 eröffnen die Museen des Westfalen Culinarium in Nieheim von 10:00 – 18:00 Uhr wieder ihre Tore. An diesem Tag ist der Besuch der Museen frei! Eine kostenlose Führung wird um 13:00 Uhr angeboten.

Im Westfälischen Brotmuseum haben Sie die Möglichkeit, dem Bäckermeister in der Zeit von 11:00 bis 14:00 Uhr beim backen der Brote im großen Königswinter Holzofen über die Schulter zu schauen. Ein Rahmenprogramm für Kinder mit Puppentheater und Luftballondreher sowie Frühlingsdekorationen des ortsansässigen Kindergarten „kleine Grashüpfer“ werden ebenfalls angeboten.

Westfälischen Spezialitäten, sowie das handwerklich gebraute Nieheimer Bürgerbier und ein großes Kaffee- und Kuchenangebot bietet der gastronomischen Partner `zum Braunen Hirschen Bad Driburg´ im Museumsrestaurant Meilenstein an.Die Museen öffnen in der Saison von April bis Oktober immer Freitag bis Sonntag, sowie an Feiertagen von 10:00 – 18:00 Uhr.

Der letzte Einlass in die Museen ist um 17:00 Uhr. Gruppen haben die Möglichkeit, auf Anfrage jederzeit die Museen zu besuchen. Nähere Informationen erhalten Sie im Tourismusbüro der Stadt Nieheim unter 05274 – 8304 oder www.kaesemuseum.de