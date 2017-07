Große Momente beim 50. Int. Osnabrücker Bergrennen

Osnabrück. Die Fans freuen sich schon jetzt auf das große Jubiläums-Bergrennen am ersten Au- gustwochenende am „Uphöfener Berg“ im Osnabrücker Land.

Beim 50. Int. Osnabrücker ADAC Bergrennen vom 4. – 6. August 2017 präsentiert der MSC Osnabrück e.V. ein spektakuläres Automobil-und Event-Programm, welches eine große Anzahl an Highlights verspricht.

Beim 8. Wertungslauf zum europäischen Int. FIA Hill Climb Cup werden die schnellsten Bergspezialisten aus rund 15 Nationen mit ihren ultraschnellen Rennboliden am Start sein.

Das Maß der Dinge ist dabei Christian Merli mit seinem Osella FA 30. Der sympathi- sche Italiener ist derzeit der schnellste und erfolgreichste Pilot am Berg überhaupt und kommt erneut mit dem Ziel, seinen Sieg aus 2016 zu wiederholen. Bei 51,232 sec. blieben im vergangenen Jahr die Uhren bei dem vielumjubelten Auftritt des Bergprofis stehen. Im Konzert zahlreicher Formel-und Rennsportwagen wird es erneut eine spannende Jagd auf den Streckenrekord geben. Neben Merli zählen bis zu zehn Formel 3000 Rennwagen und eine große Anzahl zweisitziger Sportwagen zu den Favoriten auf die Top-Plätze. So der Seriensieger in der Französischen Meisterschaft, Sebastien Petit, der Belgier Jelle de Connick, der letztjährige Drittplatzierte, Vaclav Janik und der Deutsch-Slowake Patrick Zajelsnik – allesamt pilotieren einen neuen Norma M20 FC. In Topform präsentierte sich zu Saisonbeginn auch der in Osnabrück beliebte Schweizer Marcel Steiner in seinem LobArt.

Erstmals überhaupt in Deutschland am Start ist der französische Top-Formel 3000 Pi- lot Geoffrey Schatz mit einem Reynard 95 D Mugan und auch der Schweizer Eric Berguerand mit dem Lola FA 99 zählen zu den Favoriten.

Zum 50. Rennen werden phantastische Kultfahrzeuge dabei sein, die entweder ihre Premiere am „Uphöfener Berg“ haben oder in den vergangenen Jahren zu absoluten Publikumslieblingen avancierten.

So kommt der beliebte Brite Keith Edwards mit dem Ur-Quattro Audi S 1, angetrieben von 700 PS, wieder nach Deutschland. In den 70er Jahren wurde der BMW M 1 als ein Sportwagen der Superlative bezeichnet. Einige große sportliche Erfolge wurden auch in internationalen Championats an Europas Bergen damit erzielt. AH-Fahrzeugtechnik wird erstmals im Osnabrücker Land ein paar exklusive Modelle, von denen lediglich 460 Stück gebaut wurden, an den Start bringen. Eine Überraschung ist auch die Teilnahme des LMP-Aquilia CR 1 LMP 2. Ein solches Original – Fahrzeuges aus der Le Mans Series wurde bis dato noch nie bei einem Bergrennen präsentiert.