Große Frühstückstafel mit Menschenkette am 9. Juni

Paderborn-Sennelager. Die Initiative Jung und Alt – gemeinsam leben in der Gartenstadt Paderborn veranstaltet am kommenden Sonntag, 9. Juli, von 9.30 Uhr an eine große Frühstückstafel Frühstückstafel auf dem Spielplatz an der Straße Stiller Winkel in Sennelager/Schloß Neuhaus. Wie bei der Premierentafel vor einem Jahr sind neben den Gartenstadtbewohnern erneut auch alle Interessierten eingeladen. Besondere Höhepunkte werden die Eröffnung der neuen Boulebahn der Gartenstadt und das Bilden einer Menschenkette sein. „Es gilt, die mehr als 150 Meter Länge von vor einem Jahr zu übertreffen“, hofft Dr. Manfred Borchert als Sprecher der Initiative auf rege Teilnahme und auf einen „schönen und kommunikativen Sonntagvormittag“. Die Brötchen für das Frühstück spendiert erneut die Paderborner Jörg-Reker-Stiftung, die zudem für jeden Teilnehmer in der Menschenkette einen Euro an die Initiative spendet. Ein Picknickkorb ohne Brötchen genügt also für die Teilnahme an der Frühstückstafel. Für die Kinder gibt es erstmals eine Hüpfburg. Boule spielen ist selbstverständlich ebenfalls möglich, Kugeln stehen zur Verfügung.

Die nachbarschaftliche „Initiative Jung und Alt – gemeinsam leben in der Gartenstadt Paderborn“ bringt Menschen verschiedener Generationen durch gemeinsame Aktivitäten in Kontakt und fördert auf diese Weise das Kennenlernen und die Gemeinschaft. Derzeit leben mehr als 1300 Menschen in der Gartenstadt, 210 davon sind älter als 65 Jahre und 45 älter als 80 Jahre. 350 der Haushalte bestehen aus 2 Personen; in 210 Haushalten leben Menschen alleine oder mit Kindern unter 18 Jahren zusammen.