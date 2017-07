Große Ehre für Sarah Connor • Pop-Queen erhielt den >Walk of Fame-Stern<

HalleWestfalen. Partystimmung und Gänsehaut-Momente garantieren die Live-Konzerte von Sarah Connor auf ihrer Tournee >Muttersprache – Live<. In den großen Konzertarenen begeistert die Pop-Queen mit ihrer Hammerstimme das Publikum und so rockte sie im vergangenen Jahr (22. April 2016) auch das GERRY WEBER STADION vor 7.500 und am vergangenen Freitag (07. Juli) vor 6.300 Fans. Für ihre begeisternden Live-Acts erhielt Connor bereits den >Sold Out<-Award. Nun wurde der Soulstimme eine weitere Ehre zuteil. Die gebürtige Delmenhorsterin erhielt von Ralf Weber (CEO GERRY WEBER WORLD) vor ihrem Auftritt in der ostwestfälischen Eventarena den >Walk of Fame-Stern< am 07. Juli 2017.

„Hier in Halle zu spielen ist immer ein bisschen wie „Nach Hause kommen“. Die Menschen sind offen und voller Liebe und die Stimmung war jedes Mal unglaublich. Ich freue mich bereits jetzt darauf, mit dem nächsten Album wiederzukommen!“ Der 40 Zentimeter x 40 Zentimeter beleuchtete Glasstern mit den Auftrittsjahren 2005, 2016, 2017 von Sarah Connor im GERRY WEBER STADION wird auf der >Roger-Federer-Allee< eingesetzt. Im Zugangsbereich zum GERRY WEBER STADION sind links und rechts in diesem Straßenverlauf zahlreiche prominente Künstlerinnen und Künstler verewigt sowie die Einzelsieger des renommierten ATP-Rasenevents, die GERRY WEBER OPEN. „Du bist bei uns immer herzlich willkommen“, sagte Ralf Weber bei der Übergabe, denn „der Stern soll unsere Verbundenheit mit Dir zum Ausdruck bringen. Wir hoffen, dass wir Dich noch viele Jahre bei uns begrüßen werden.“

Das Management der GERRY WEBER WORLD hat in den vergangenen Jahren mit dem>Walk of Fame<-Sternen so renommierte Musikstars bedacht wie die bereits verstorbene Whitney Houston. Auch die weiteren internationalen Weltstars Joe Cocker, David Garrett und Lionel Ritchie finden sich mit ihrem Stern dort wieder, ebenso deutsche Künstler wie Udo Lindenberg, Peter Maffay oder Florian Silbereisen. Dem erfolgreichen und populären Moderator wurde der Goldstern im Übrigen erst im März dieses Jahres verliehen, für seine „langjährige Treue zum Gerry Weber Stadion“, so Ralf Weber.