Grand Opening von TimeRide München

Der Edutainment-Anbieter eröffnet eine weltweit einmalige Flug-Zeitreise-Attraktion im Herzen Münchens

München (w&p) – Die bayerische Hauptstadt ist seit Samstag, den 14. September, der Ausgangspunkt für eine einzigartige Virtual-Reality-Zeitreise durch über 7.000 Jahre Geschichte auf dem Gebiet des heutigen Freistaats. Der Zeitreise-Veranstalter TimeRide führt seine Gäste auf einem virtuellen Flug zu historischen Meilensteinen und atemberaubenden Landschaften – inmitten der Münchener Innenstadt, im Tal 21, entsteht so ein emotionales Panorama Bayerns von der Zeit der ersten Siedler bis hin zu den visionären Vorhaben König Ludwigs II.

Der neue TimeRide München wurde im Rahmen eines exklusiven VIP-Events bereits am Freitag, den 13. September, feierlich eröffnet. Vor rund 150 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur würdigten auch Prof. Dr. Michael Piazolo, Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus, sowie Münchens zweiter Oberbürgermeister Manuel Pretzl und der Unternehmensberater Prof. Dr. h.c. Roland Berger in ihren Grußworten das neuartige Zeitreise-Erlebnis in der Münchener Altstadt. Seit diesem Wochenende ist die VR-Attraktion für ein breites Publikum geöffnet. Zahlreiche Besucher konnten sich mit eigenen Augen davon überzeugen, wie realitätsgetreu die historisch bedeutenden Orte und Ereignisse aus Bayerns Geschichte dank modernster Virtual-Reality-Technik und haptischen Feedbackelementen wirken. In einem Pfauenwagen – ein abenteuerliches Fluggerät, das einst König Ludwig II. ersann – erleben die Gäste über 7.000 Jahre Geschichte in einem fesselnden Flug über das heutige Bayern. Begeisterte Zeitreisende begleiten so die ersten Siedler auf bayerischem Boden, bezeugen die Geburtsstunde des Oktoberfests 1810 und beenden ihre Flugreise zu Lebzeiten Ludwigs II. am Schloss Neuschwanstein.

„Wir sind sehr stolz, dass die ersten Jungfernflüge von TimeRide München so erfolgreich verlaufen sind“, erklärte Jonas Rothe, der Geschäftsführer und Gründer von TimeRide. „Mit einer Zeitreise aus der Flugperspektive eröffnen wir unseren Gästen altersübergreifend völlig neue Blickwinkel auf die bayerische Geschichte.“ Die packenden Stationen sowie das Gefühl, Zeit und Raum zu überwinden, entführte das bayerische Publikum in eine bisher ungekannte Welt. „Über meine Heimat zu fliegen und dabei mitten in ihre Vergangenheit einzutauchen war ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis“ erzählte ein Besucher aus München. „Ich hatte die perfekte Illusion einer Zeitreise: Durch die Luft zu schweben und als stiller Beobachter die vielen spannenden Szenen mitzuerleben, hat sich außerordentlich real angefühlt“, sagte ein anderer Gast nach seinem virtuellen Ausflug in die Historie. TimeRide freut sich, auch in Zukunft noch vielen Menschen die Geschichte Bayerns aus 7.000 Jahren in revolutionärer Vogelperspektive nahe zu bringen – ab sofort im Münchener Tal 21.

Zitate der Gastredner: Zweiter Münchner Bürgermeister, Manuel Pretzl „Münchens Kulturszene ist mit TimeRide um eine Attraktion reicher. Modernste Technik ermöglicht es den Besuchern, eine Zeitreise zu machen und sich die Vergangenheit des Freistaats Bayern zu vergegenwärtigen. Das dürfte die Münchnerinnen und Münchner genauso interessieren, wie unsere internationalen Gäste.“ Prof. Dr. h.c. Roland Berger, Gründer von Roland Berger und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats: „TimeRide ist der führende Anbieter des ‚Virtual Reality Edutainment‘ und ein außergewöhnliches, preisgekröntes Start-Up mit Münchner Wurzeln. Mit seinen virtuellen Erlebniswelten schafft es eine wunderbare Symbiose aus Bildung und Unterhaltung. Für heute schon mehr als 300.000 Besucher hat TimeRide einen individuellen und innovativen Zugang zu ganz unterschiedlichen historischen Lebenswelten geschaffen und den Menschheitstraum des Zeitreisens Wirklichkeit werden lassen.“

Weitere Informationen unter www.timeride.de/muenchen.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 10 bis 20 Uhr Adresse: Tal 21, 80331 München, direkt in der Altstadt zwischen Marienplatz und Isartor

Preise: Die Tour ist sowohl für Einzelpersonen, als auch für (Schul-)Gruppen ab acht Personen konzipiert und dauert ca. 45 Minuten. Die Tour ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Tickets gibt es sowohl online unter www.timeride.de/muenchen, als auch an der Tageskasse vor Ort. • Einzelticket Erwachsene: 15,50 Euro (Wochentag), 16,50 Euro (Wochenende) • Ermäßigt (Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren, Studenten, Azubis, München Card Inhaber): 12,50 Euro (Wochentag), 13,50 Euro (Wochenende) • Familien Ticket (2 Erw. + 1 Kind oder 1 Erw. + 2 Kinder): 38,50 Euro (Wochentag), 41,50 Euro (Wochenende) (jedes weitere Kind 9,00 Euro bzw. 9,50 Euro am Wochenende) • Gruppentarif ab 8 Personen je 12,50 Euro (Wochentag), 14,00 Euro (Wochenende) • Schülergruppen pro Schüler 8,00 Euro

Über die TimeRide GmbH: Die 2016 in München gegründete TimeRide GmbH entwickelt und betreibt lokalhistorische, touristische Attraktionen. TimeRide steht für stationäre Ladenlokale, die geschichtliches Wissen auf emotionale Art und Weise vermitteln. Dank moderner Technologien wie Virtual Reality (VR) in Kombination mit haptischen Elementen wie Vibrationen und Fahrtwind tauchen die Besucher in das Leben und Treiben ausgewählter Epochen ein. Der erste TimeRide in Köln verzeichnete seit Eröffnung eine sensationelle Besucherzahl von über 250.000. Der zweite deutsche TimeRide öffnete Ende 2018 in Dresden seine Tore. Der Berliner Standort, direkt am Checkpoint Charlie sowie ein weiteres Lokal in der Münchner Altstadt wurden 2019 eröffnet. Das Unternehmen wurde 2018 mit dem renommierten Bayerischen Gründerpreis und dem Münchner Gründerpreis ausgezeichnet. Zudem ist die TimeRide GmbH Preisträger des Deutschen Tourismuspreises 2018. Weitere Informationen unter www.timeride.de.