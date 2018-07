Graffitikunst auf der Freilichtbühne

Gesprühtes Kunstwerk ist eine adäquate Kulisse für alle Veranstaltungen

Gütersloh. Seit einiger Zeit hört man im Mohns Park das verräterische Klackern von Sprühdosen. Und auch die ersten Spuren lassen sich schon feststellen: Auf der gerundeten Wand auf der Bühne entsteht im Mohns Park ein großflächiges Graffiti-Werk. Der Lack stammt aber keinesfalls von Amateuren, sondern von Graffitikünstler und Mediengestalter Nils Neumeyer. Eine bunte Tier-Truppe mit verschiedensten Musikinstrumenten, die dynamisch auf einer Bühne spielen – das ist das Motiv, das der 26-jährige an die ehemals graue Wand gebracht hat.

„Ich habe mich da ein wenig von einem Bild aus der Universität Bielefeld inspirieren lassen. Das ist vom Stil her so ähnlich“, erzählt Neumeyer. Zwei Wochen lang, etwa sechs Stunden pro Tag hat sich Neumeyer, der auch Workshops zum Thema Graffiti für Jugendliche leitet, seinem Kunstwerk gewidmet. „Ich finde die Bühnensituation, die Musikinstrumente – das passt zu der Bühne in Mohns Park. Und Tiere damit zu verbinden, das ergibt ein lustiges, ungewöhnliches und schönes Bild“. Auch eine andere Wand im Sport- und Spielbereich des Parks hat der Graffitkünstler bereits besprüht. Zudem fahren viele Gütersloher jeden Tag an Neumeyers wohl bekanntestem Werk vorbei: „Eine Garage an der B61 zeigt ein Bild von mir – da werde ich echt oft drauf angesprochen.“

Pünktlich zum Wochenende, passend zum Eröffnungskonzert des „Gütersloher Sommers“ auf der Freilichtbühne am Sonntag, ist Neumeyers Werk auf der Freilichtbühne vollendet. Ein Hingucker war es auch in seiner Entstehungsphase schon.

Bevor Neumeyer seine Lackschicht auftragen konnte, musste eine andere entfernt werden. Die Reinigung der Wand, die mit Schmierereien bedeckt war, kostete jährlich mehrere tausend Euro – die Folge von ungewollter und unansehnlicher Arbeit mit der Sprühdose.