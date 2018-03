Graffiti-Workshop mit Jason Holloway

Minden. Im Kulturrucksack NRW Minden können Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren sich in Graffitikunst ausprobieren. Unter Anleitung eines echten Profis gestalten die Teilnehmer*innen in einer kleinen Gruppe eine große Wand im Gemeinschaftsgarten Tausendschön. Der Graffiti-Künstler Jason Holloway verrät dabei Tipps und Tricks, es werden Entwürfe angefertigt und dann greifen die Kinder und Jugendlichen selbst zur Lackdose und verewigen ihre Kunst. Der Workshop findet am 26., 27. und 28. März, jeweils von 15 – 18 Uhr im Gemeinschaftsgarten Tausendschön (Aminghauser Heide 11, 32423 Minden) statt. Die Teilnahme ist kostenlos und die Plätze sind begrenzt. Anmeldungen nimmt Elisabeth Schmelzer vom Gemeinschaftsgarten Tausendschön an: Telefon 0571/93415707 oder per E-Mail: greenfairplanet@gmail.com.

Fotos: ©Helene Holloway