Familie Graf von Oeynhausen- Sierstorpff empfangen Jubilare im Gräflichen Haus

Bad Driburg. Traditionell ehrt die Familie Graf von Oeynhausen- Sierstorpff jedes Jahr die Jubilare und die in den Ruhestand ausscheidenden Mitarbeiter der gesamten Unternehmensgruppe im Gräflichen Haus. Bereits im vergangen Jahr wurden mehr als 40 Mitarbeiter für langjährige Treue ausgezeichnet, in diesem Jahr sind es insgesamt 102 Personen. Einen großen Anteil daran haben die Mitarbeiter, die seit Eröffnung der Moritz Klinik in Bad Klosterlausnitz beschäftigt sind. Viele von ihnen ließen es sich nicht nehmen, für ihre Ehrung nach Bad Driburg zu reisen. In diesem Jahr sind erstmals zwei Termine für dem Empfang angesetzt.

Zum ersten Termin am heutigen Montag kamen insgesamt 48 Jubilare und in den Ruhestand ausscheidende Mitarbeiter ins Gräfliche Haus, 14 davon aus den Bad Driburger Kliniken. Beate Thauern aus der Park Klinik wurde für ihr 40-jähriges Dienstjubiläum geehrt. Roland Schneider, Martin Stanek und Ulrike Falk aus der Park Klinik feierten 25 Jahre Betriebszugehörigkeit. Aus der Caspar Heinrich Klinik wurden Katharina Schulz, Claudia Kalbers, Marita Thomas und Grit Bold für ein Vierteljahrhundert Betriebszugehörigkeit geehrt, aus der Marcus Klinik Ursula Heite.

Aus der Caspar Heinrich Klinik geht Marion Gutschmid nach 47 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand. Heinrich Claes und Cäcilia Grothe, ebenfalls aus der Caspar Heinrich Klinik, sind 1976 ins Unternehmen eingetreten und werden in diesem Jahr in den Ruhestand gehen, neben ihnen Elisabeth Thrun und Monika Niedrich. Aus der Park Klinik werden Dr. Erich Lessmeister, Annette Kropp, Bärbel Schneider und Brigitte Pape in den Ruhestand entlassen.

Insgesamt 67 Mitarbeiter aus der Moritz Klinik und den zugehörigen Service- und Objekt- GmbHs sind seit der Eröffnung der Klinik in 1993 dabei, rund 35 von ihnen nahmen am ersten Ehrungs-Termin heute teil und freuten sich, ins Gräfliche Haus geladen zu sein. Weitere Mitarbeiter der Kliniken, aus dem Gräflichen Park und von den Bad Driburger Naturparkquellen werden am Folgetermin am 26.11.2018 im Gräflichen Haus empfangen.

Die Tradition, die Jubilare im Gräflichen Haus zu empfangen, führte schon der Großvater des heutigen Unternehmenseigners ein. Auch Marcus Graf von Oeynhausen als heutigem Inhaber des Familienunternehmens ist diese Form der Wertschätzung der Mitarbeiter sehr wichtig. Gemeinsam mit seiner Frau Gräfin Annabelle von Oeynhausen-Sierstorpff empfing er die Jubilare und alle in den Ruhestand gehenden Mitarbeiter im Gräflichen Haus, um sich persönlich für deren Einsatz zu bedanken. „Ich freue mich zu sehen, dass so viele Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen uns so lange die Treue gehalten haben. Unser Familienunternehmen zeichnet sich durch seine Vielfältigkeit aus, das macht es spannend. Wir möchten das, was wir zukünftig an die folgende Generation übergeben, attraktiv gestalten“, so der Unternehmenseigner.