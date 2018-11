Gräflicher Park: Wechsel in der Führungsriege

Bad Driburg. Zum 15. November 2018 übergab Dirk Schäfer die Geschäftsführung des ‚Gräflicher Park Health & Balance Resort‘ an seinen Nachfolger, Volker Schwartz. Dirk Schäfer, der in 25 Jahren in der Unternehmensgruppe verschiedene Positionen innehatte, verlässt das Unternehmen einvernehmlich, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden.

Im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung wurde Dirk Schäfer von Graf und Gräfin von Oeynhausen-Sierstorpff verabschiedet. „Wir danken Herrn Schäfer an dieser Stelle für sein großes Engagement, seine Loyalität und seine hervorragende Leistung und wünschen ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg“, so Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff. In seiner Ansprache gab er einen kleinen Rückblick auf die lange Zeit mit Dirk Schäfer: „Neben der intensiven und konstruktiven Zusammenarbeit gab es auch verrückte Momente – zum Beispiel den Lärmpegel-Test auf dem Bilster Berg mit dem Motorrad“, erinnert er sich schmunzelnd.

Der zukünftige Geschäftsführer Volker Schwartz stellte sich bei der Zusammenkunft persönlich dem Kollegium vor. Der 49-Jährige betonte, dass er gern Anregungen entgegennimmt: „Meine Tür steht Ihnen immer offen. Ich kann die Dinge nur anpacken, wenn ich auch davon weiß“, so Schwartz. Das ‚Gräflicher Park Health & Balance Resort‘ hat mit Volker Schwartz einen Experten gewonnen, der bereits seit vielen Jahren erfolgreich in verantwortungsvollen Positionen in der gehobenen Hotellerie und der Touristik tätig ist und über fundierte Erfahrung in der Markenführung und im Vertrieb verfügt. Schwartz wird die Verantwortung für die Umsetzung des neuen Healing-Konzepts des Gräflichen Parks übernehmen. Außerdem sollen weitere neue und tragfähige Produkte entwickelt werden. „Wir freuen uns, ihn als neuen Geschäftsführer im ‚Gräflicher Park Health & Balance Resort‘ begrüßen zu können und heißen ihn herzlich willkommen. Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm viel Erfolg“, so der Unternehmenseigentümer, Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff.

Das ‚Gräflicher Park Health & Balance Resort‘ hat sich seit Oktober 2018 als Kraftort in der Mitte Deutschlands im Healing-Bereich positioniert. Hintergrund ist, dass viele Menschen nicht mehr einfach nur Urlaub machen wollen. Sie sind auf der Suche nach ganzheitlichen Ansätzen für ihre Gesundheit. Schon seit seiner Gründung im Jahr 1782 hat sich das Kurbad konsequent der Gesundheit der Menschen verschrieben und schöpft bis heute aus seinen kostbaren Ressourcen der Heilquelle und des Naturmoors. Unter dem Dach des Medical Health Spa vereinen sich schulmedizinische Ansätze mit naturheilkundlichen Verfahren: Das Spektrum reicht von Ayurveda- und F.X. Mayr-Kuren über die Grönemeyer RückenWellnesskur® bis hin zu Yoga und Detox. Im Kern steht immer schon der Mensch mit seinen unterschiedlichen Ansprüchen an Gesundheit und Wohlbefinden.