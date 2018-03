Gräflicher Park läutet den Frühling ein Saisonstart gleich nach Ostern

Bad Driburg. Der Winter schien kein Ende nehmen zu wollen, doch nun stehen Tulpen, Narzissen und Krokusse in den Startlöchern und wollen bewundert werden. Der Frühling, der im Kalender bereits am 20. März Einzug hielt, wird im „Gräflicher Park Grand Resort“ eingeläutet: Am kommenden Mittwoch, den 4. April 2018, beginnt offiziell die Saison. Zahlreiche Veranstaltungstermine stehen schon fest.

Nach den ersten wärmenden Sonnenstrahlen zeigt sich, was im vergangenen Herbst mühsam gepflanzt wurde. Heinz Josef Bickmann, Chefgärtner im Gräflichen Park, hat nach den Plänen der holländischen Gartenarchitektin Jacqueline van der Kloet unzählige Zwiebeln im Piet Oudolf Garten gesetzt, die nun ihre Köpfe gen Sonne recken wollen. AbAnfang April verbreiten die ersten Frühblüher farbenfrohe Frühlingsstimmung und locken nach draußen. Die Bepflanzung der Beete im Park ist so angelegt, dass bis Ende September verschiedene Blütenmeere bewundert werden können.

Beim „Oranje-Wochenende“, das fest in der Hand holländischer Künstler liegt, kommt Jacqueline van der Kloet persönlich in den Park und hält einen Vortrag über ihre Arbeit mit anschließender Führung. Die Veranstaltung der Diotima Gesellschaft e.V. beginnt am Samstag, den 5. Mai 2018 um 15 Uhr. Für Sonntag, den 6. Mai 2018, hat der Musikverein Bad Driburg e.V. in Kooperation mit der Diotima Gesellschaft e.V. die holländisch-koreanische Harfenistin Lavinia Meijer eingeladen, ein Konzert im Gräflichen Park zugeben.