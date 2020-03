Gräflicher Park Health & Balance Resort schließt vorübergehend

Frankfurt am Main/Bad Driburg. Das Gräflicher Park Health & Balance Resort schließt aufgrund der aktuellen Situation und der Ausbreitung von COVID- 19 vorübergehend seine Türen. Durch den Erlass des Landes Nordrhein – Westfalen sind Übernachtungen zu touristischen Zwecken zunächst bis zum 19. April 2020 untersagt. „Das Wohl und die Gesundheit unserer Gäste, Mitarbeiter und Servicekräfte steht für uns an erster Stelle. Daher kommen wir dem Erlass nach und stellen ab sofort bis zum 19. April 2020 den Hotelbetrieb ein“, so Volker Schwartz, Geschäftsführer des Gräflicher Park Health & Balance Resort.

Angebote zur Rehabilitation wie Mooranwendungen und Mineralbäder im Therapiezentrum werden bis auf weiteres angeboten .Gästen, die bereits für den Zeitraum vom 19. März bis zum 19. April 2020 einen Aufenthalt im Gräflicher Park Health & Balance Resort gebucht haben, bietet das Hotel verschiedene Umbuchungsangebote. So können die Gäste kostenfrei stornieren oder ihren Aufenthalt auf einen späteren Zeitpunkt umbuchen.„Wir bedauern sehr, dass wir unser Haus trotz sehr guter Buchungslage heute schließen müssen.

Sobald diese Krise überstanden ist, freuen wir uns, unsere Gäste wieder willkommen zu heißen “,ergänzt Schwartz. Das Gäste Service Center für Rehabilitationsangebote ist von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr besetzt (Tel. 05253/9523700). Weitere Informationen zu Reservierung, Stornierung und Umbuchung unter 05253 /95 23200. Über Gräflicher Park Health & Balance Resort:Das Vier -Sterne – Superior -Hotel Gräflicher Park Health & Balance Resort liegt in Bad Driburgeingebettet in einen 64 Hektar großen, einzigartigen englischen Landschaftspark am Fuße des Teutoburger Waldes. Seit über 235 Jahren zieht es Menschen in den von den Heilkräften der Natur bedachten Gräflichen Park, um sich zu erholen. Marcus Graf von Oeynhausen -Sierstorpff und Gräfin Annabelle führen das Haus in siebter Generation. Das Hotel verfügt über 135 Zimmer und Suiten in sechs historischen Logierhäusern, zwei hauseigene Restaurants, 13 verschiedene Veranstaltungsräume, ein 1.800 Quadratmeter großen Garten Spa sowie einen 5.000 Quadratmeter großen Medical Health Spa. Weitere