Gräflicher Park ausgezeichnet als Tagungsort mit Charakter

Das Gräflicher Park Health & Balance Resort ist gleich beim ersten Mal in der Kategorie „Event“ auf Platz 18 von 250 ausgewählten Tagungshotels gelandet

Bad Driburg. Das Projekt „Top 250 – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, besondere Orte auszuzeichnen. Viele Tausend Tagungsprofessionals geben per Stimmzettel oder online ihre Stimme ab und entscheiden so über die Top Twenty aus den im Projekt vertretenen Hotels, die zuvor von Fachjournalisten geprüft wurden. Auch positive Bewertungen von Tagungsbesuchern fließen in die Ergebnisse ein. Das Gräflicher Park Health & Balance Resort landet gleich beim ersten Mal auf Platz 18 in der Kategorie „Event“. Ausgezeichnet werden in dieser Kategorie Veranstaltungsorte, die besondere Voraussetzungen bieten. Der Focus liegt auf den besonderen Erlebnissen: Die Kopflastigkeit von Tagungen soll abgebaut werden, ein nachhaltiger Erinnerungswert für den Teilnehmer soll auf der emotionalen Ebene erreicht werden. Voraussetzung für den Event-Charakter einer Tagung, eines Kundenevents oder eines Mitarbeitertreffens kann eine entsprechend hochwertige technische Ausstattung sein oder ein besonderes Ambiente. Im Gräflichen Park finden Gäste beides: Die 12 Tagungsräume des 4-*-Superior-Hotels können mit rollenden E-Screens mit großem Touch-Pad, Office-Software und Internetzugang bestückt werden. Neben einer besonders komfortablen Arbeitsmöglichkeit bieten sich umfangreiche Möglichkeiten für Show-Effekte und Inszenierungen. Ein Veranstaltungstechniker vor Ort sorgt für reibungslose Abläufe.

Für Event-Charakter können auch Outdoor-Aktivitäten und hoteleigene Wellness-Angebote sorgen. Es geht dabei um die emotionalen Erlebnisse, die den Teilnehmern zur Umsetzung konkreter Unternehmensziele verhelfen sollen. Produktmerkmale und Botschaften werden durch originelle Erlebnisse unterstrichen.

Das ehemalige Grand Resort in Bad Driburg hat sich vor kurzem als Kraftort in der Mitte Deutschlands mit der Bezeichnung „Gräflicher Park Health & Balance Resort“ neu positioniert. Das Hotel, das inmitten eines ausladenden Landschaftsparks liegt, hält neben dem Tagungs- und Wellnessangebot auch Gesundheitskuren vor. Ayurveda-, F.X.-Mayr-, Detox oder die eigens von Prof. Dr. Grönemeyer entwickelte RückenWellnessKur® greifen auf die vorhandenen natürlichen Heilmittel Moor und Heilquellen zurück. In diesem Jahr wurde das „Gräflicher Park Health & Balance Resort“ bereits als „Certified Conference Hotel“ und „Certified Green Hotel“ des Geschäftsreise-Verbands VDR ausgezeichnet. Die Platzierung in der Kategorie „Event“ des Projekts „Top 250 – dienbesten Tagungshotels in Deutschland“ knüpft thematisch an den Jurypreis als „Tagungshideaway 2018/2019“ von „Mein Tagungshotel“ an.

Der Hotelführer „TOP 250 Germany“ von Thomas Kühn und Norbert Völkner erscheint mit einer Auflage von 13.000 Exemplaren bereits zum 17. Mal.