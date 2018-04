Grabbe-Haus in neuem Glanz

Detmold. Das Gothland ist ein Haus mit Geschichte, und nun wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: Bäckermeister Mickel Biere hat Grabbes Geburtshaus ein neues Innenleben eingehaucht und im denkmalgeschützten Gebäude geschickt Alt und Neu kombiniert. Ab dem 26.04.2018 können die Kunden in der „Bäckerei Biere im Gothland“ schlemmen und sich vom neuen gastronomischen Konzept überzeugen.

„Wir denken, dass das Haus genug für sich allein spricht“, meint Mickel Biere. Das Mansarddachhaus in der Bruchstraße wurde 1752 als ehemaliges Zuchthaus errichtet, Christian-Dietrich Grabbe wurde hier 1801 geboren − sein Vater war Zuchthauswärter. Später fungierte das Gebäude als fürstliches Kriminalgericht; seit 1938 ist es Sitz der Grabbe-Gesellschaft und seit 1990 Spielstätte des Landestheaters. Beim aktuellen Umbau, den Mickel Biere gemeinsam mit Ladenbau Brinkmann aus Fromhausen geplant und umgesetzt hat, erinnert zunächst nichts an diese Geschichte. Stattdessen war es dem Bäckermeister wichtig, das Historische sehr dezent mit moderner Einrichtung zu verknüpfen. Wie jede seiner jetzt fünf Filialen hat Biere auch die im Gothland individuell eingerichtet. Während der Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 19 Uhr wird das Café mehrmals am Tag das Angebot wechseln.

Am Vormittag liegt der Schwerpunkt auf dem Verkauf der frischen Backwaren und beim reichhaltigen Frühstück. Für beides gilt selbstverständlich der hohe Qualitätsanspruch der Bäckerei Biere: Oberstes Gebot im Familienbetrieb aus Heiligenkirchen ist die Verwendung einwandfreier Rohstoffe, wenn saisonal möglich aus der Region. Biere verwendet keinerlei Zusatz- oder Konservierungsstoffe und sämtliche Natursauerteige werden selbst hergestellt. „Wir kaufen alles so nah wie möglich“, versichert Biere, der sich an die strengen Kriterien von „Lippe Qualität“ hält und Gründungsmitglied des regionalen Vereins ist.

Beim Frühstück im neu gestalteten Gothland können die Gäste selbst wählen, welches ballaststoffreiche Brot oder welche Brötchen sie dazu haben möchten − ohne Aufpreis. Viele regionale Zutaten finden sich in den selbstgemachten Joghurt-Spezialitäten und Quarkspeisen. Ein selbstgemachtes Müsli garantiert einen guten Start in den Tag, und zu jedem Frühstück gibt es ein Heißgetränk nach Wahl gratis dazu.

Für die Mittagspause bietet das neue Bistro verschiedene Mittagsgerichte, neben klassischen und exotischen Salaten gibt es jede Woche eine neue Karte, die aktuell mit Spargelgerichten saisonale, regionale Küche bietet. Mit rund 75 Innen- und 45 Außenplätzen bietet das neue Gothland genug Platz für eine ausgiebige Mittagspause mit Kollegen, Freunden oder der ganzen Familie.

Hausgemachte Kuchen und Torten versüßen den Gästen den Nachmittag. Außerdem gibt es den ganzen Tag über verschiedene Brotzeitteller, wobei auch hier das Brot in Menge und Sorte frei gewählt werden kann. Der Kaffee ist fair gehandelt und in Bioqualität. Die Mischung aus Arabica und einer kleinen Menge Robusta-Kaffee mit Ursprung in Mexiko, Peru und Äthiopien wird nach hauseigenen Vorgaben gemischt und bei der Detmolder Firma Joliente schonend in kleinen Mengen geröstet und verpackt.

Neu und bis jetzt einmalig in Detmold wird der Kaffee für echte Genießer auf Wunsch auch in Pressstempelkannen serviert. Das Besondere dabei: Die Bohnen werden frisch vermahlen und aufgebrüht am Tisch serviert. Der Kunde entscheidet dann selbst, wie lange der Kaffee ziehen soll. Echte Gourmets wissen dieses System zu schätzen. Natürlich kommen auch Teetrinker auf ihre Kosten und finden eine Auswahl an Tees in Bioqualität vor.

Für das Gothland hat Mickel Biere ein neues 12-köpfiges Team mit altbekannten Gesichtern zusammengestellt. Rrahim Malici als Küchenchef verantwortet das Speisenangebot außerhalb der Backwaren. Er hat zuvor 16 Jahre als verantwortlicher Koch in der Detmolder Gastronomie gearbeitet. Für den Service ist Julia Voth verantwortlich. Tatjana Grundmann, die im Backwarenverkauf Ansprechpartnerin für die Kunden ist, hat für Biere bereits einige Filialen federführend betreut. Ein weiteres bekanntes Gesicht ist Wilfried Raab, ein Detmolder Gastronomen-Urgestein, der vielen aus dem Café Schokolade bekannt ist und das Gothland vor Biere betrieben hat. Er wird die Abendgastronomie übernehmen, wenn auf der Studiobühne des Landestheaters im hinteren Teil des Grabbe-Hauses Vorstellungen stattfinden.

Nach der arbeitsreichen Umbauzeit freut Mickel Biere sich darauf, die Gäste nun endlich im Gothland willkommen zu heißen und möchte noch ein dickes „Danke“ loswerden: An die Stadt Detmold und das Landestheater für die gute Zusammenarbeit und an alle beteiligten Firmen.

Die Geschichte des Gothland wird also ständig weitergeschrieben. Und übrigens, sogar der Name ist eine Geschichte für sich: Denn „Herzog Theodor von Gothland“ war das erste Drama von Christian Dietrich Grabbe. Aber anders als das zu damaliger Zeit schockierende Stück um einen fiktiven Herrscher der schwedischen Insel Gothland kommt das neu eröffnete Café sehr gefällig daher.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 7.30 bis 19.00 Uhr

Samstag 7.30 bis 18.00 Uhr

Sonn- und Feiertage: 8.00 bis 18.00 Uhr

Außerdem abends bei Theatervorstellungen oder bei besonderen Events.