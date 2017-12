Gospel-Konzert der St. Vitus Singers stimmt auf die Weihnachtszeit ein

Emotionen und Spirituelles in Büren

Büren. Mit einem herzerwärmenden Repertoire aus spirituellen und modernen Songs stimmen die St. Vitus Singers in Büren auf die Weihnachtszeit ein. Am Freitag, 8. Dezember, 19:00 Uhr eröffnet das Gospel-Konzert in der Pfarrkirche St. Nikolaus den Nikolausmarkt rund um die Kirche und im Rathausinnenhof. Traditionell besingt die Gospel-Musik frohe Ereignisse aus Leben und Glauben und spendet so Hoffnung und Kraft.

Das Charakteristische des Gospels ist die Vereinigung von Brauchtum und Moderne. Gekonnt vermischen sich Christliche Psalmgesänge mit afrikanischen Rhythmen und Gesangsstilen. Populäre Elemente aus Jazz, Blues und Soul finden sich hier ebenso wieder wie Funk, Hip-Hop, Reggae und Rock. Damit ist das Gospel-Konzert in Büren der ideale Einstieg in die Weihnachtszeit für die ganze Familie. Ein gemütlicher Bummel über den Bürener Nikolausmarkt davor und danach rundet das Konzerterlebnis ab.

Im Eintrittspreis von 5,00 € ist ein Freigetränk auf dem angrenzenden Nikolausmarkt enthalten. Kartenvorverkauf im Bürgerbüro Büren und an der Abendkasse.

Bildunterzeile: Die St. Vitus-Singers unter der Leitung von Markus Seipel eröffnen am 8. Dezember 2017 um 19:00 Uhr den Nikolausmarkt in Büren. Foto: Stadt Büren