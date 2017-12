Goldsteig wächst nach Tschechien

Der Goldsteig gilt als längster Qualitätswanderweg Deutschlands. Im Frühjahr 2018 kommen zu den 660 Kilometern durch den Oberpfälzer und Bayerischen Wald noch weitere 600 Kilometer in Tschechien hinzu. So wird das „Grüne Dach Europas“ zu einer der attraktivsten Wanderregionen des Kontinents.

„Goldene Steige“ hießen im Mittelalter die Handelswege, auf denen Salz, das „weiße Gold“, aus dem Donauraum nach Böhmen transportiert wurde. Vor zehn Jahren begann die Erfolgsgeschichte des Goldsteigs, der sich rasch zu einem der beliebtesten Wanderwege Deutschlands entwickelte. Er verläuft auf zwei miteinander verbundenen Routen durch den Osten Bayerns von Marktredwitz bis nach Passau.

Nun wird er ergänzt durch den Goldsteig in Tschechien, der dort Zlatá stezka heißt. Dessen Hauptroute führt durch die Pilsener Region und Südböhmen. Sie beginnt in Chodová Planá (Kuttenplan), unweit des berühmten westböhmischen Kurbads Marienbad und führt im Süden bei Volary (Wallern) über die deutsch-tschechische Grenze. Insgesamt gibt es zwischen dem deutschen und tschechischen Abschnitt des Goldsteigs zwölf neue Verbindungswege. Große Teile der Strecke führen durch den Nationalpark und das Landschaftsschutzgebiet Böhmerwald.

Die offizielle Eröffnung des Zlatá stezka ist für den 24. und 25. Mai 2018 geplant. Die gesamte Route wurde bereits geprüft und vorbereitet. Genutzt werden zu etwa 90 Prozent bestehende Wanderwege, die bereits vom Tschechischen Touristenklub (KČT) ausgeschildert und gepflegt wurden. Rund zehn Prozent der Wege wurden neu ausgewählt und vorbereitet, um die bestehenden Abschnitte besser zu verknüpfen.

Auf dem gesamten tschechischen Wegenetz wird künftig das auch in Deutschland genutzte Goldsteig-Logo sichtbar sein. Rund 800 Hinweisschilder werden im kommenden Frühjahr vor allem an Kreuzungen und Wegegabelungen montiert. Hinzu kommen 40 große Infotafeln, die vor allem an geeigneten Startpunkten für Wanderungen aufgestellt werden. 20 neue Rastplätze ergänzen die bereits vorhandenen. Karten und Informationsmaterialien sollen rechtzeitig vor dem Start vorliegen, Touristen aus dem In- und Ausland werden sich dann auch auf einer neuen Website informieren können. Bei der Werbung für den vergrößerten Goldsteig will Tschechien eng mit der Tourismusorganisation von Ostbayern zusammenarbeiten.

Die Route verlaufe zwar über Hochebenen und ein Mittelgebirge, die Wege seien aber auch für ungeübte Wanderer oder Familien mit Kindern begehbar, so Petr Michalec, Verantwortlicher für den Goldsteig in der Pilsener Region. Zahlreiche Start- und Zielpunkte sind gut mit Bus oder Bahn erreichbar, sodass man seine Touren flexibel planen kann. Zudem sind mehrere Rundwanderwege ausgewiesen, die sich für Ein- oder Zweitagetouren eignen.

Der neue Goldsteig erschließt den mystischen Böhmerwald mit seinen Urwäldern, Gletscherseen und Hochmooren, führt vorbei an Burgen und Schlössern sowie durch zahlreiche sehenswerte Dörfer und Kleinstädte. Dazu gehören Tachov (Tachau) und Domažlice (Taus), deren Zentren als Denkmale geschützt sind. Andere attraktive Etappenziele sind Železná Ruda (Markt Eisenstein) oder Kašperské Kory (Reichenstein) mit Filialen des Böhmerwaldmuseums. Wer seine Tour in Chodová Planá beendet, kann sich anschließend bei einem Bier- oder Hopfenbad in der traditionsreichen Brauerei Chodovar entspannen.